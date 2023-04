Les Agenais surclassent (12-38) leurs adversaires Aurillacois jeudi en ouverture de la 28e journée de Pro D2. Dans le stade pourtant difficile à prendre de Jean-Alric, les joueurs de Bernard Goutta livrent une prestation très solide et cohérente. À l'usure, ils font craquer une équipe aurillacoise fatiguée et assez vite réduite à 14 après le carton rouge de Moala. Les visiteurs décrochent même un bonus offensif, grâce à cette victoire 5 essais à 0.

Les Agenais s'offrent un septième succès à l'exétrieur. Icon Sport - Icon Sport

Les Agenais font logiquement la course en tête. Ils valident deux de leurs temps forts avec des essais de Mathieu Bonnet (19e) puis Arnaud Duputs (26e). Les deux 3e lignes terminent les offensives en puissance, en bouclant avec hargne les derniers mètres les séparant de l’en-but des Cantaliens. En face, les Aurillacois se cassent fortement les dents sur l’efficace défense agenaise. Toutefois, les locaux réussissent à réduire peu à peu l’écart au score. Grâce aux pénalités validées par Marc Palmier (14e, 29e, 40e). Pour basculer avec un essai transformé de retard seulement à la pause.

Des Aurillacois fatigués et douchés

Mais le tunnel aura été trop long pour Aurillac ! Depuis le 3 février à Nevers, les Cantaliens enchaînent les matchs, 11 rencontres d’affilée. Et sous une pluie diluvienne, les pensionnaires de Jean-Alric semblent manquer d’essence dans le moteur ce jeudi soir. Et de lucidité aussi dans des moments clés. Les partenaires de Marc Palmier tentent bien de résister, notamment grâce à la patte de l’ouvreur. Au courage et en s’accrochant, les Aurillacois reviennent même à deux unités des Agenais au retour des vestiaires (12-14, 43e). Mais derrière, ils craquent. Mosa’ati Moala récolte un carton rouge pour un placage à retournement sur Loris Zarantonello (48e). Dès lors, les Suavistes déroulent et les locaux ne peuvent que constater les dégâts. Didier Tison récolte à son tour un carton jaune après l’heure de jeu (62e) et Agen s’échappe complètement au score. Ce n’est que la troisième défaite d’Aurillac à domicile cette saison. Et surtout, c’est la première de plus de 4 points d’écart, les deux premiers revers concédés devant Mont-de-Marsan (19-20) et Grenoble (16-20) l’ayant été de peu. Sans pression, Aurillac bouclera sa saison par un déplacement à Provence Rugby avant d’accueillir Biarritz lors de la dernière journée de championnat.

Des Agenais en mode phase finale

En face, les Lot-et-Garonnais font preuve de beaucoup de sérieux dans cette partie. Et donc notamment dans le deuxième acte. Ils imposent des séquences offensives à leurs adversaires et finissent donc par faire craquer la défense aurillacoise. Notamment grâce à un excellent travail autour des ballons portés. Ceux-ci permettent d’envoyer Sonatane Takulua (55e) puis Michelangelo Sosene-Feagai (71e) dans l’en-but tandis qu’entretemps la mêlée en supériorité numérique permet aux visiteurs d’ajouter un essai de pénalité à leur partition (64e)... Avec ce succès bonifié 12-38 à Jean-Alric, Agen remonte (provisoirement?) sur la troisième marche du podium avant les rencontres de ce vendredi, pour la suite de la 28e journée de Pro D2. Les partenaires d'Antoine Erbani ont fait un nouveau pas vers la phase finale, alors qu'ils affronteront Nevers puis se déplaceront à Béziers pour boucler cette saison régulière.