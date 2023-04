Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la rencontre entre Aurillac et Agen comptant pour la 28ème journée de Pro D2.

Ce jeudi soir, le Stade aurillacois, dixième (60 points), reçoit Agen, actuel sixième du Pro D2 (71 points); Après avoir battu le leader oyomen la semaine dernière, le Stade voudrait bien se payer un nouveau succès de choix face à une belle équipe agenaise.

Les Lot-et-Garonnais, eux, comptent bien rendre prolifique ce voyage pour affirmer un peu plus leur place dans ce top 6 et pourquoi pas grimper encore un peu plus haut.

Il restera ensuite deux journées à chacune des équipes pour tenter de se maintenir ou d'accéder aux places qualificatives.