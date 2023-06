Alors que son équipe de Grenoble peinait à rentrer dans la partie sur le terrain de la lanterne rouge, le deuxième ligne tonguien Tanginoa Halaifonua l’a souvent mise sur la voie en rappelant aux Massicois ses qualités de déplacement et de puissance mélangées.

Jeune joueur, il s’était affirmé en Pro D2 à Massy lors de la saison 2018-2019. Espoir du Lou, barré en Top 14, il était venu prendre du temps de jeu en Ile-de-France. Son excellent passage avait développé l’intérêt des dirigeants isérois à son égard. Quatre années plus tard, sur ce terrain Jules-Ladoumègue où il avait trouvé ses marques dans la division, le Tongien qui peut jouer deuxième ou troisième ligne, s’est distingué par sa capacité à prendre la ligne d’avantage.

Souvent sollicité au près quand son équipe ne parvenait pas à mettre son jeu en place, son impact et ses avancées ont créé des opportunités de mouvement. Juste avant la mi-temps, son essai au milieu de la ligne d’attaque, mi force, mi habileté, quand il a déployé son grand bras pour atteindre la ligne d’en but, a éloigné les Massicois au loin. Juste au retour de la pause, son intervention autoritaire au sol dans un ruck a brisé une initiative francilienne dangereuse, qui pouvait relancer la partie. Plus globalement, dans ce paquet d’avants grenoblois qui a su faire avancer quelques-uns de ses mauls, sa présence massive a souvent servi de point d’ancrage. Quand il est sorti à la 56e minute, le job était fait.