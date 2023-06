On le connaît bien en France, puisqu'il a joué à Grenoble et à Lyon. Et Deon Fourie a livré un sacré match contre les Harlequins.

Il a peut-être 36 ans mais face aux Harlequins, samedi, Deon Fourie a retrouvé ses cannes de 20 piges. L’ancien troisième ligne de Grenoble et de Lyon a grandement participé au succès des Stormers sur les gars de Londres au DHL Stadium. Et si le score final laisse penser que le match fut étriqué, ne vous y trompez pas : les Sud-Africains ont écrasé les Anglais, en menant 32-7 à la 77e minute. Ce n’est qu’à cause d’un énorme relâchement dans les dernières minutes que les visiteurs ont pu enjoliver le tableau d’affichage.

5️⃣5️⃣ SECONDS ???



The @THESTORMERS pick up where the @SharksRugby left off as @Deonf scores the opening try in the opening minute \ud83d\udc4f#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/WTZeKsOOiP — Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) April 1, 2023

Mais revenons-en à cet inoxydable Deon Fourie qui, dès la 1reminute de jeu, s’est échappé dans la défense avant de plonger dans l’en-but adverse. Son plongeon caractéristique, il l’effectua même deux fois en vingt-huit minutes puisque peu avant la demi-heure de jeu, le troisième ligne profitait de la puissance de son pack pour se faufiler derrière un maul. Un doublé express, qui n’était pas le seul fait de son match. Tranchant et vif en attaque - à l’image de ses 45 mètres gagnés balle en main qui font de lui (et de loin) l’avant ayant le plus avancé du match, Fourie n’en oubliait pas d’être impérial en défense et surtout dans les rucks.

Deon's Doublin' \ud83c\udfc9\ud83c\udfc9@Deonf has his second try of the day as @THESTORMERS extend their lead \u26c8\ufe0f#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/Q66Cq74xmt — Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) April 1, 2023

Son sens du timing et la solidité de ses appuis lui permettaient de gratter deux gonfles précieuses et de ralentir de nombreux regroupements face à des Quins adeptes du jeu rapide. « Je trouve que nous avons bien ralenti le ballon dans les rucks. Sur ce point-là, Deon Fourie et Steven Kitshoff ont tous les deux été exceptionnels », remarquait d’ailleurs l’entraîneur principal des Stormers, John Dobson. Récompensé par le titre honorifique de joueur du match, Deon Fourie est actuellement en très grande forme et compte bien porter les Stormers vers la victoire finale en Champions Cup.