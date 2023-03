ProD2 - Véritable récital offensif des Bretons au Stade Raoul-Barrière avec un large succès (18-40) des visiteurs. Dominants sur tous les secteurs de jeu, les Morbihannais font une belle opération comptable en s'inscrivant un peu plus parmi les qualifiables au détriment de Biterrois trop empruntés dans leur rugby pour espérer rivaliser.

Entre des Héraultais cherchant à gratifier leur fin de saison et des Morbihannais voyageant dans le Sud pour consolider une place qualificative, le duel demeurait indécis à plus d'un titre. Avec un aspect offensif de qualité des deux côtés mis en avant depuis le début de la saison, le spectacle était attendu. Malgré un vent fort qui viendra balayer les débats, les Vannetais tiendront d'entrée de jeu le ballon. Une séquence précise et un essai de Valleau en guise de conclusion d'un mouvement d'école (0-7, 5 ème). La réplique des Biterrois ne tardera pas, Barrère sera à la concrétisation d'un travail des avants, massifs sur le ballon porté et conséquents dans la conservation (7-7, 9 ème). Face au vent, les Morbihannais n'abdiquaient pas dans ce premier acte, avec de nombreuses remontées vers les extérieurs.



Face à une défense de l'ASBH bien alignée, Uruty récompensera par deux coups de pied une légère domination d'ensemble (13-7, 30 ème). Avec le jeu d'occupation privilégié, les hommes de Pierre Caillet pensaient tenir le bon bout jusqu'à une dernière possession jouée à la perfection par les visiteurs. Afoa ira en terre promise pour un essai imparable après de multiples fixations et une vitesse d'exécution au rendez-vous sur l'action (13-14, 39 ème). Un écart insignifiant entre les deux formations comme prévu, mais un sentiment sur lequel les Bretons avaient des arguments notables vers les extérieurs tandis que les Héraultais semblaient plus affûtés sur le jeu d'avant. Les éléments définitifs de réponses n'allaient pas tarder à venir.

Vannes, la force tranquille



Le deuxième acte sera une véritable démonstration collective. Les Bretons récitant à la lettre un rugby léché et dynamique. Blanchard sur ballon porté (45 ème) et Berguet (61 ème) iront pointer deux essais imparables (13-28, 65 ème). Béziers ne répondait plus, ne pouvant jamais enrayer une situation intenable. Hulleu rajoutera une réalisation supplémentaire (66 ème) en guise de punition tant les Bretons faisaient preuve de maîtrise sur tous les secteurs de jeu. Pinto-Ferrer aura beau réduire l'écart (18-40, 71 ème), la messe était largement dite.

Les Héraultais ont une nouvelle fois cédé dans leur antre de Raoul-Barrière. Une défaite de trop pour espérer rivaliser avec des formations comme Vannes, construite pour la lutte vers des joutes plus lucratives. Volontaires mais brouillons, à l'image d'une saison frustrante où trop de points à leur portée furent gâchés. Les hommes de Pierre Caillet n'auront plus d'autres objectifs que d'éviter une fin de saison en roue libre.

C'est par contre une opération en or réalisée par les Morbihannais. Avec ce gain bonifié du match, le 4 ème succès loin de leurs bases, les Vannetais s'installent dans le peloton des qualifiables. De quoi augurer une suite heureuse, à la seule condition de poursuivre une série positive avec la prochaine réception de Soyaux-Angoulême. Nul doute que les Bretons ne devraient plus lâcher le morceau.