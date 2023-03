Pro D2 : Soyaux-Angoulême domine Provence Rugby grâce à un exploit de Lafitte en toute fin de match

Pro D2 - Victoire précieuse de Soyaux-Angoulême dans la course au maintien face à Provence Rugby (12-8) ce vendredi au Stade Chanzy lors de la 26e journée. Marvin Lestremau a inscrit l'essai de la victoire dans les dernières minutes. Mauvaise défaite pour les Aixois qui voit le Top 6 s'éloigner un peu plus.

Si Soyaux-Angoulême réussit son opération maintien en fin de saison, il faudra se souvenir de cette victoire arrachée ce vendredi à domicile contre Provence Rugby (12-8), lors de la 26e journée de Pro D2. Dominateurs en première période grâce à un très bon Rémi Brosset, l'arrière titularisé pour la première fois au poste de demi d'ouverture, les Angoumoisins ont scellé leur victoire sur une remontée de ballon de plus de 40 mètres de Pierre Lafitte qui a ensuite parfaitement servi Marvin Lestremau sur l'aile pour l'essai de la victoire (12-8, 78').

Rémi Brosset omniprésent en première période

Dans cette rencontre serrée au niveau du score, Provence Rugby a eu la première munition mais Florent Massip a manqué son premier coup de pied pour les Aixois qui ont ensuite subi la puissance des Charentais. À plusieurs reprises, les Angoumoisins sont entrés dans les 22 mètres adverses, emmenés par un Iliesa Ratuva dominateur dans les airs et un Rémi Brosset intenable ballon en main. C'est d'ailleurs grâce à ces deux joueurs que Soyaux-Angoulême a pris les devants. Sur deux coups de pied consécutif d'Adrien Bau, Ratuva s'est imposé à la réception du ballon pour permettre à son équipe d'avancer puis Brosset a transpercé la défense provençale pour aller inscrire le premier essai tout en force malgré le retour de Nadir Bouhedjeur juste avant la ligne (7-0, 26'). Complètement éteints, les joueurs d'Aix-en-Provence ont bien tenté de réagir avant la pause mais ils ont commis trop d'imprécisions techniques et tactiques pour espérer inverser la tendance.

Mauvaise opération pour Provence Rugby

Au retour des vestiaires et après plusieurs changements, Provence Rugby n'a pas attendu longtemps pour revenir au score avec un essai du nouvel entrant David Lolohea qui a profité d'un bon travail du paquet d'avants pour aplatir dans l'en-but (7-5, 44'). Soyaux-Angoulême a ensuite repris le contrôle du ballon pour tenter de se redonner de la marge mais la défense provençale a tenu bon et c'est un nouvel entrant, Malohi Suta qui a pensé donner l'avantage à son équipe mais le troisième ligne a commis un en-avant au moment d'aplatir. Ce n'était que partie remise car dans la foulée, Provence Rugby a récupéré une pénalité sur la mêlée et Joris Cazenave, qui avait manqué sa première tentative lors de l'essai de Loloheao, a mis les siens en tête d'un point seulement (7-8, 70').

À dix minutes du terme, Provence Rugby semblait avoir le contrôle du match en gardant le ballon dans le camp adverse mais Pierre Lafitte, bien suppléé par Marvin Lestremau ont permis à Soyaux-Angoulême de s'imposer sur la toute fin. Un succès important, d'autant plus ses concurrents au maintien, Montauban et Carcassonne, se sont tous les deux imposés. Mauvaise opération en revanche pour Provence Rugby qui aurait pu se rapprocher du Top 6 mais reste à six points de la sixième place tenue pour le moment par Nevers.