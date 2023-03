Pro D2 - Carcassonne s’impose dans un match important pour le maintien face à Biarritz

Pro D2 - L’US Carcassonne accueillait le Biarritz olympique, ce vendredi soir, à Albert Domec, lors d’un match comptant pour la 26ème journée de Pro D2. Devant leur public, les Audois ont remporté une bataille importante face aux Basques dans la course au maintien, 20-12. Devant à la pause, après avoir joué face au vent (9-7), Carcassonne a ensuite été efficace et très appliqué en défense pour sortir vainqueur de cette rencontre.

Engagée dans une haletante lutte à quatre pour le maintien en Pro D2, l’US Carcassonne n’avait pas le droit à l’erreur ce vendredi soir, devant son public, face au Biarritz olympique. Après avoir laissé échapper la victoire à la dernière seconde sur la pelouse de Béziers, une semaine plus tôt, les Audois se devaient de capitaliser contre une équipe basque venue à Domec pour accrocher des points dans la course à la qualification. Après une bataille intense, ce sont les locaux qui ont remporté ce match, 20-12. Grâce à ce succès, Carcassonne reste quatorzième, car ses concurrents pour le maintien, qu’ils se nomment Soyaux ou Montauban, ont aussi gagné. Le BO, de son côté, perd une place au classement. Les Basques sont désormais neuvièmes, à six points du top six.

La ville de Carcassonne est réputée pour ses conditions souvent compliquées, lorsque le vent se met à souffler fort. Ça a été une nouvelle fois le cas, vendredi soir, pour la rencontre face au Biarritz olympique. Dans la grisaille audoise, les Biarrots ont attaqué la première période avec le vent dans le dos et ils ont monopolisé le ballon pendant les douze premières minutes du match. Pour autant, Carcassonne, qui a eu un mal fou à sortir de son camp, a été valeureux et a bien défendu sa ligne, face à une équipe biarrote, comme trop souvent, pas assez “tueuse” près de l’en-but adverse.

Après avoir longtemps tapé sur le mur jaune et noir, le BO a trouvé une faille avant le quart d’heure de jeu et Thomas Hébert a cru ouvrir le score (12e), mais Baptiste Mouchous, auteur d’un sauvetage héroïque, a empêché le flanker d’aplatir. Cette belle action défensive a eu le mérite de réveiller les joueurs de Christian Labit puisque sur leur première possession dans le camp biarrot, lors du temps de jeu suivant, Samuel Marques a puni une faute des Basques (3-0, 14e). Efficace, Carcassonne l’a été une nouvelle fois peu avant la demi-heure de jeu, puisque sur sa seconde possession près des 22 mètres biarrots, Marques a passé un nouveau coup de pied (6-0, 28e), après que ses avants aient pris le meilleur sur le pack du BO en mêlée fermée.

Quel réalisme de Carcassonne !

Dans une première période très rythmée, mais pendant laquelle les visiteurs ont perdu tôt deux joueurs (Joe Jonas, Adrian Motoc), Carcassonne a infligé une leçon de réalisme au BO et une troisième pénalité de Marques a porté le score à 9-0 (31e). Les partenaires de Guy Millar, en difficulté en touche, malmenés en mêlée fermée et temporairement à quatorze suite au carton jaune adressé à Johnny Dyer (37e), ont fini par réagir dans le temps additionnel de ce premier acte, lorsque Thomas Sauveterre a bien combiné avec Josh Tyrell et que ce dernier a plongé dans l’en-but audois, réduisant ainsi le score à la pause (9-7). Un moindre mal pour les Basques.

Si la première période a été rythmée et plaisante, on ne pourra pas en dire autant de la seconde, qui s’est disputée avec un vent de plus en plus fort et une pluie qui a forcément empêché les deux équipes de mettre leur jeu en place. Son entame a pourtant été animée, puisque Baptiste Mouchous est venu conclure un temps fort audois, rapidement après le coup d’envoi et il a ainsi permis à son équipe de reprendre sept points d’avance au tableau d'affichage (14-7, 43e).

Biarritz impuissant

La réponse des Biarrots ne s’est pas fait attendre et cinq minutes plus tard, Tyler Morgan, bien servi en bout de ligne, a ramené son équipe à hauteur de Carcassonne (14-12, 48e). Pourtant face au vent, les Biarrots ont plutôt tenu le ballon, qu’ils ont remonté patiemment en poussant “Carca” à la faute. Mais si elle s’est montrée indisciplinée, la bande à Samuel Marques a très bien défendu sa ligne. Elle a aussi profité des défaillances en touche du BO, à l’image de ce lancer à cinq mètres de l’en-but, volé par Etienne Herjean (58e).

Comme en première période, Carcassonne a donc été fort en défense, puis a puni les fautes basques avec des pénalités réussies par Mouchous (17-12, 61e) et Samuel Marques (20-12, 64e). Joe Tomane n’est pas passé loin de planter un bel essai en coin (72e), mais Clément Clavières a superbement défendu et a empêché le centre d’aplatir. Alors que le BO a continué de pousser, le carton jaune reçu par Robert Harley (73e), pour une accumulation de fautes, n’a rien changé à l’issue du match. Impuissants dans les 22 mètres adverses, les Basques n’ont pas réussi à rentrer dans les clous du bonus défensif.