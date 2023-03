Nevers enfonce Massy sans être brillant, et intègre le top 6 du classement

Pro D2 - Il n'y a pas eu de suspense lors de cette 25ème journée de championnat, qui voyait s'affronter le candidat à la montée Nevers, et la lanterne rouge le RC Massy. Les Neversois se sont imposés (36-12) face à des Massicois trop indisciplinés, qui semblent se diriger vers la Nationale après ce match où ils n'ont existé qu'une mi-temps. Nevers, de son côté, n'a pas eu à forcer pour s'imposer et intègre le Top 6.

Quatrième victoire consécutive pour Nevers, ce soir dans son Stade du Pré Fleuri face au RC Massy (36-12). Une semaine après le succès contre Biarritz, le club de la Nièvre a été moins brillant mais solide et appliqué pour aller chercher la victoire bonifiée dont il avait besoin ce vendredi soir, contre le dernier de Pro D2. Les Franciliens n'ont pas été au niveau sur toute la rencontre, et ont cédé logiquement.

Massy absent pendant une mi-temps

Les choses avaient très mal commencé pour le RC Massy. Après sept minutes de jeu, Ferrer sortait sur saignement et Alex Preira recevait un carton jaune pour plaquage dangereux.

Les Neversois ne se sont pas fait prier. Ils ont cru marquer un premier essai de Hamel (13ème) après une bonne action collective, mais il était annulé pour un en-avant. Ce n'était que partie remise et trois minutes plus tard, le demi de mêlée Arthurs Barbier concrétisait la domination. Paris fixait trois défenseurs avant de transmettre à Derrieux, qui trouvait le soutien de Barbier (7-0, 16ème).

Massy pouvait tenter une première attaque après une penaltouche dans les 22m neversois, mais Nollet laissait échapper le ballon au moment de son pick and go. Puis Oulai partait au frigo dix minutes, coupable de l'accumulation de fautes de ses partenaires (30ème). Une nouvelle supériorité numérique validée par Shaun Adendorff, présent pour y aller de son essai, au soutien après une percée de Jaminet (12-0, 33ème).

Nevers marquait déjà l'essai du bonus au retour des vestiaires, avec les trois-quarts centres à la baguette pour donner le tournis à la défense et envoyer Christian Ambadiang à l'essai (22-0, 44ème).

Une USON à réaction

Malgré ce nouveau coup de bambou, Massy n'abandonnait pas et repartait à l'attaque, s'installant peu à peu dans le camp adverse et prenant la possession.

Après un dégagement au pied manqué, les visiteurs trouvaient enfin de la fluidité dans leur jeu et Nathan Farissier débloquait le compteur de son équipe (22-5, 54ème). Hors du bonus, Nevers se réveillait et c'est Ambadiang qui s'offrait un doublé, avec un essai d'équilibriste dans le coin droit malgré le retour de deux défenseurs (29-5, 59ème).

Rebelote sur la fin de match. Preira se mettait enfin en évidence de manière positive avec un crochet pour franchir le rideau défensif, et trouvait l'entrant Thomas Roziere qui allait marquer (29-12, 70ème). Joie de courte durée, quelques instants plus tard les locaux mettaient du rythme pour fatiguer la défense et Derrieux franchissait l'alignement pour jouer un deux contre un avec Hugues Bastide, qui se blessait en aplatissant (36-12, 74ème).

Nevers n'a pas eu peur et a presque donné l'impression de s'économiser pour la fin du championnat. Mais c'était suffisant pour récolter les 5 points de la victoire bonifiée. Ils prennent de la confiance et la 5ème place, avant de se déplacer à Rouen la semaine prochaine. Massy, au fond du classement, n'a pas accru son retard sur le premier non-relégable ce soir. Mais l'horloge tourne et la fin de calendrier chargée ne donne pas de grands espoirs à ces Massicois promus en début de saison.