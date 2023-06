Titularisé pour la première fois dans ce Tournoi, le deuxième ligne a répondu présent. Pour son père Willy, il a prouvé qu’il pouvait apporter différemment que dans un rôle de finisseur. Sa position dans le groupe s’en trouve renforcée.

Depuis Saint-Denis, alors que les regards étaient tournés vers Dublin, Fabien Galthié fut interrogé, à la surprise générale, sur le bilan du trio Mauvaka-Taofifenua-Moefana par un confrère calédonien. « Super, je suis très heureux pour eux, ils ont différents profils et différentes histoires avec le XV de France, a répondu le sélectionneur. Ils ont apporté, pour certains, tout leur dynamisme, leur jeunesse, leur potentiel et pour d’autres leur expérience ainsi que leur volonté de continuer à exister à ce niveau-là. Je remercie la Nouvelle-Calédonie et l’outre-Mer pour nous avoir donné de si beaux joueurs de rugby. »

Le passage sur « l’expérience ainsi que la volonté de continuer à exister à ce niveau-là » ne pouvait faire référence à personne d’autre qu’à Romain Taofifenua (32 ans, 43 sélections). L’allusion mérite d’être relevée. Samedi, les regards étaient un peu plus appuyés en direction du numéro 5. Car il n’avait plus commencé un match du Tournoi depuis mars 2021 face… au pays de Galles, rencontre qui l’avait vu marquer puis sortir sur blessure à la 21e minute. Car son alter ego Paul Willemse n’a pas donné la pleine mesure de son potentiel cet hiver. Car, éligible ou non, l’ombre d’Emmanuel Meafou plane actuellement au-dessus des numéros 5 tricolores. Et car, dans la semaine, l’hypothèse de voir Charles Ollivon descendre de la cage avait été envisagée après avoir vu le Toulonnais travailler avec le 4 dans le dos à l’entraînement.

« Même moi, ça m’avait fait étrange d’apprendre ça, d’autant plus que ça faisait une deuxième ligne légère, mais Romain était pratiquement sûr de commencer, racontait, samedi, depuis la Nouvelle-Calédonie, Willy Taofifenua. Il était serein. Moi, j’étais un peu stressé avant le match mais je l’ai tout de suite senti comme un poisson dans l’eau. » Sous la pression galloise, le Lyonnais a d’entrée sorti les gros bras : « On l’a rapidement vu à l’œuvre sur un de ses points forts : la défense des mauls, analyse le fier papa. C’était important car les vingt premières minutes ont été difficiles. » Dans la catégorie travaux de l’ombre, « Grand Tao » s’est en suivant signalé par un grattage précieux au moment où les hommes de Gatland étaient les plus menaçants : « Comme il est grand, le jeu au sol n’était pas évident pour lui à la base mais il s’est nettement amélioré sur ce point. Ça tombe bien car c’est un secteur de plus en plus primordial. » Sur son registre de prédilection, les charges balle en main, le natif de Mont-de-Marsan a aussi été plutôt intéressant avec six courses et des interventions souvent positives : « Je trouve qu’il a eu beaucoup d’activité et il a fait beaucoup de courses pour essayer de faire avancer l’équipe. »

Un premier Mondial dans le viseur

Si un doute pouvait exister, Romain Taofifenua l’a balayé d’un revers de la main : il sera bel et bien, sauf pépin physique et/ou éligibilité soudaine d'Emmanuel Meafou, de la Coupe du monde. Ce serait sa première, enfin : « Il n’avait pas été retenu en 2019. Il mérite d’en connaître une. C’est son grand objectif désormais. » L’ancien fer de lance de l’Usap et du RCT devrait en toute logique s’y présenter avec le dorénavant habituel costume de finisseur. Même si, aux yeux de Willy, cette bonne copie a élargi un peu plus le champ des possibles : le Lyonnais s’est, en quelque sorte, rendu indispensable avec le 19 dans le dos mais il assume et assure aussi avec le 5 : « Fabien Galthié sait maintenant qu’il peut compter sur lui y compris pour les débuts de match, clame l'ancien troisième ligne. Il peut être autre chose qu’un joker. Une fois qu’il est en confiance, Romain est capable de tout. Après, c’est au staff de décider. Comme tout compétiteur, il a l’envie de commencer mais il a aussi montré, sur les derniers matchs, ce qu’il pouvait amener sur les fins de match. » Au point de devenir un taulier sans être un titulaire.