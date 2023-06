6 NATIONS 2023 - Si l'équipe de France a accompli sa mission en décrochant la victoire avec le bonus offensif, son match a été loin d'être parfait. Avec une défense friable, marquée par des lignes arrières en grande difficulté, les Bleus n'ont pas été sereins. Uini Atonio a fêté sa cinquantième sélection avec son premier essai.

6 pénalités concédées

Les Bleus ont débuté leur Tournoi par une rencontre indigente en Italie avec un record de pénalités à leur encontre sous l'ère Galthié. Des progrès ont été observés tout au long de la compétition, et la partie face aux Gallois l'illustre parfaitement. Avec seulement six pénalités concédées, les Français ont réalisé leur meilleure partie dans ce domaine depuis le début du 6 Nations.

Cinquantième sélection pour Atonio, premier essai

Le pilier droit fêtait son retour dans le quinze de départ pour cette dernière journée, après avoir été suspendu pendant deux rencontres. À cette occasion, il évoluait avec le maillot tricolore pour la cinquantième fois de sa carrière. Le Rochelais en a profité pour inscrire son tout premier essai en sélection nationale. Au-delà de cet événement, sa prestation a eu du déchet, avec deux en-avant et deux plaquages manqués.

Possession et occupation à l'avantage des Gallois

Fabien Galthié parlait de "repossession" avant le début de la compétition. Mais force est de constater que le jeu de dépossession qu'il affectionne tant est de retour. Déjà à leur désavantage à Twickenham, la France a de nouveau laissé la gonfle à leurs adversaires. Le pays de Galles aura porté le ballon, menant les débats à hauteur de 54%. Il aura aussi investi le camp des locaux à de nombreuses reprises, devançant les partenaires d'Antoine Dupont dans ce registre (51% contre 49% pour les Bleus).

Justin Tipuric et François Cros, serial plaqueurs

L'expression "joueur de l'ombre" ne saurait être mieux utilisée que pour décrire les matchs de Justin Tipuric et François Cros. Toujours là où il faut en défense, les deux troisième ligne sont les meilleurs plaqueurs de leur équipe et sont à égalité au total avec dix-huit plaquages réussis. Seul petit bémol pour le joueur toulousain, qui n'a pas réussi le sans-faute en défense, avec un plaquage manqué, contrairement au flanker des Ospreys à 100%.

Douze plaquages manqués par les lignes arrières françaises

Si Damian Penaud est à créditer d'un doublé ou que Thomas Ramos est devenu le meilleur réalisateur français sur une édition du Tournoi, défensivement, les trois-quarts tricolores sont passés à côté. Avec douze plaquages manqués, ils ne sont qu'à 80% de réussite, un pourcentage trop faible au plus haut niveau. Romain Ntamack et Damian Penaud sont les plus mauvais élèves, avec trois plaquages manqués chacun.

101 mètres gagnés par Damian Penaud

L'ailier Clermontois a connu une rencontre mitigée. Si sa prestation défensive n'a pas été impériale, il a été dans tous les bons coups offensivement, signant son septième doublé en équipe de France. Avec seulement six ballons portés, il est le joueur ayant parcouru le plus de mètres ballon en main, en étant le seul tricolore au-dessus des cent mètres gagnés.

4 essais encaissés en France, une première sous l'ère Galthié

Cette fébrilité défensive s'est traduite par un bonus offensif récolté par le pays de Galles. À la sirène, Rio Dyer a inscrit le quatrième essai des siens en passant entre Damian Penaud et Thomas Ramos. Un total d'essais encaissé qui est le plus élevé en France de l'ère Galthié.