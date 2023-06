Pro D2 – Dans un match de milieu de tableau Rouen recevait Provence ce vendredi 17 mars lors de la 24 journée. Dans un championnat toujours aussi indécis, la rencontre avait de quoi être alléchante et a tenu toutes ses promesses. Alors qu'ils avaient la balle de match au bout du pied, les Normands ont concédé le nul (29-29) et perdent deux précieux points pour le maintien.

L’adage veut que les bons comptes fassent les bons amis, mais ce soir le score de parité 29-29 entre Normands et Provençaux n’arrange personne. Alors que l'expérimenté buteur irlandais Peter Lydon avait la balle de match au bout du pied, les Rouennais ont dû se contenter du match nul ce vendredi 17 mars et perdent deux précieux points dans la course au maintien. Une mauvaise opération comptable aussi pour les Provençaux qui voient la qualification en phase finale s'éloigner.

Après dix minutes d’observation sous un déluge normand, des fautes de main de part et d’autre et un duel de buteurs, Rouen mène rapidement 6 à 3. Mais Provence ne tarde pas à réagir et reprend l'avantage sur sa première incursion aux abords de l’en-but adverse. Deux charges d'avants plus tard, N'kinsi inscrit le premier essai du match (6-8, 13e). Après 20 minutes de jeu, Selponi a l'occasion de donner 3 points supplémentaires aux visiteurs mais le buteur provençal est trop court ! À la réception du jeu au pied, Rouen se dégage en catastrophe mais s'expose en tapant loin devant. Lydon commet alors une vilaine faute pour empêcher les locaux de marquer sur l'extérieur et est logiquement expulsé. La sanction est triple pour les Normands qui se retrouvent en double infériorité numérique lorsque leur pilier droit, Thomas, est averti à son tour, coupable d'avoir écroulé un maul. L'arbitre accorde en plus un essai de pénalité aux Provençaux (6-15, 24e).

À 13 contre 15, les Rouennais font mieux que défendre puisqu’ils inscrivent 10 points à rien. D’abord sur une pénalité de Pourteau (25e) puis grâce à un essai de troisième-ligne Burger (16-15, 29e). De retour sur la pelouse, Lydon passe une pénalité longue distance avant la pause pour permettre à Rouen de virer avec 4 longueurs d’avance au tableau d’affiche (19-15).

Doublé de Kessler

Comme en première période, Selponi manque une pénalité lointaine après la reprise quand Lydon, lui, ne s'y trompe pas (22-15, 48e). Après trois petits points inscrits dans le premier quart d'heure du second acte, les Provençaux s'en remettent à ses avants et inscrivent un deuxième essai par l'intermédiaire de leur talonneur Kessler (22-20, 58e). Revenue à 22 partout après la transformation de Selponi, la formation du Paca pense alors avoir fait le plus dur ! Mais après une interception de Jackson et une course de 70 mètres du centre rouennais, revoilà les Provençaux menés de 7 points (29-22, 64e).

Une fois n’est pas coutume, Provence s’en remet encore à son huit de devant et inscrit un troisième essai sur un lancement en touche, un doublé pour son talonneur Kessler qui s'extrait d'un nouveau ballon porté pour aplatir derrière la ligne. Selponi transforme et ramène les deux équipes à 29-29 à 10 minutes du terme. L'arrière d'Aix, Lapègue, flanche au pire moment en concédant deux touches directes. Mais le talonneur entrant des Normands, Greyling, est contré par deux fois ! Rouen obtient tout de même une ultime pénalité après un geste de nervosité de Piazzoli. Et alors que la soirée de Lydon avait été parfaite au pied, le buteur normand manque la balle de match !

À cinq unités du Top 6 avant la rencontre, les Provençaux se retrouvent à 8 longueurs du sixième. Avec une seule victoire lors des cinq derniers matches, les Normands voient, eux, leur avance fondre sur la zone rouge.