Pro D2 : Victoire précieuse de Vannes sur la pelouse de Provence Rugby qui se relance dans la course au Top 6

Pro D2 - Victoire de prestige pour Vannes à Maurice-David contre Provence Rugby (35-20) qui se relance dans cette course au Top 6 ce vendredi. Très solides défensivement, les Vannetais ont écœuré les Aixois en marquant à chaque fois qu'ils sont entrés dans les 22m adverses. Fin de série pour les Provençaux qui n'avaient plus perdu depuis quatre matches et se sont montrés sans inspiration.

Deuxième victoire consécutive pour Vannes qui est allé chercher un succès de prestige sur la pelouse de Provence Rugby (20-35) ce vendredi lors de la 23e journée de Pro D2. C'est seulement la troisième victoire à l'extérieur de la saison pour Vannes qui a su se montrer très efficace à chaque entrée dans les 22 mètres adverses avec cinq essais marqués pour trois encaissés. Il s’agit également du premier succès dans l'histoire vannetaise en terre provençale. Pourtant sur une bonne série (quatre matches sans défaite), Provence Rugby s'est montrée sans solution offensivement pour renverser cette rencontre et remporter une deuxième victoire de suite devant leurs supporters.

3 occasions et 3 essais pour Vannes

Les joueurs de Provence Rugby ont mieux commencé cette rencontre, en monopolisant le ballon dans le camp adverse lors des cinq premières minutes mais ils se sont fait punir sur la première incursion de Vannes dans leur camp avec un essai signé Pagakalasio Tafili après un bon ballon porté, consécutif à une touche à cinq mètres de la ligne pour Vannes (0-7, 5'). Vexés de cette ouverture du score, les Aixois ont réagi dans les minutes qui ont suivi pour revenir à hauteur, également après un maul et un essai de Loïck Jammes (5-7, 14'). Souvent bloqué dans son camp, Vannes s'est appuyé sur une très bonne défense pour récupérer de bons ballons et se créer des opportunités comme sur son deuxième essai avec Ewan Johnson qui a profité du très bon travail de son pack d'avants pour redonner de l'avantage à Vannes (8-14, 31') après une pénalité de Florent Massip pour Aix-en-Provence quelques instants auparavant.

Dans la foulée, Michael Ruru est venu plaquer son vis-à-vis Simon Tarel à retardement et a écopé d'un carton jaune. Sur la pénalité qui a suivi, Provence Rugby est repassée devant au score sur un essai de Kaveinga Finau après une belle combinaison entre son demi de mêlée, bien remis de son choc, et Louis Marrou (15-14, 37'). En infériorité numérique, Vannes s'est à nouveau appuyé sur sa défense pour s'installer une dernière fois avant la mi-temps dans le camp adverse et marquer un troisième essai en trois incursions dans les 22 mètres de Provence Rugby. Après une série de Pick and go proche de la ligne d'essai, c'est finalement Andy Bordelais qui est venu aplatir avec puissance (15-21, 40+3').

Provence Rugby s'est montrée sans inspiration

Point fort de Provence Rugby dans cette rencontre : les mauls. c'est grâce à leur puissance du pack avants sur ces ballons portés que les Aixois sont une nouvelle fois revenus à hauteur sur un essai de German Kessler (20-21, 46'), avant que Provence Rugby ne perde totalement le contrôle de ce match. Jérôme Dufour a d'abord quitté pendant dix minutes ses partenaires après un plaquage en retard et non maîtrisé sur Maxime Lafage (51'), avant que ce même Lafage ne décale d'une superbe passe sautée son ailier Nathanael Hulleu, après un bon lancement sur une mêlée proche de la ligne d'essai, pour le quatrième essai de Vannes (20-28, 58'). Toujours en supériorité numérique, le pack avant Vannetais a permis à Karl Chateau de marquer le cinquième essai des siens (20-35, 66') et donner un avantage conséquent pour la victoire.

En difficulté, Provence Rugby a livré ses dernières forces dans la bataille pour tenter au moins d'arracher le point de bonus défensif mais les Aixois ont joué avec trop de précipitations et pas assez de précision pour espérer revenir au score. C’est une mauvaise opération pour Aix-en-Provence qui perd contre un adversaire direct à la lutte pour le Top 6 et se retrouve 9 tandis que Vannes n'est qu'à trois points de cette sixième place.