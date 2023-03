PRO D2 - Biarritz fait le job face à Massy avec seulement 21 joueurs sur la feuille de match, Nevers cartonne Carcassonne, Agen se fait très peur, Aurillac aussi, Provence tombe de haut, Grenoble serein... Les enseignements de la 23eme journée de Pro D2 !

Une vingtaine de blessés, seulement 21 joueurs sur la feuille de match : le Biarritz olympique accueillait Massy, bon dernier de Pro D2 avec une formation décimée. Pourtant au classement, le BO est toujours dans les six premiers et les Massicois, sur une série de trois défaites consécutives et toujours à 7 points du 14eme, n'avait pas vraiment le costume d'épouvantail.

Sur les premières minutes, les visiteurs tenaient le ballon et pour être franc il ne se passait pas grand-chose. Jusqu’au carton jaune contre Vickos pour une répétition de fautes, entraînant une pénaltouche à 10 mètres de l’en-but pour Biarritz et le premier essai de Matiu, sur une belle passe au pied de Germain (21e). Le match s’emballait enfin, et le demi de mêlée Barnabé Couilloud permettait aux Basques de creuser l’écart, bien servi par Hébert à l’intérieur (27e). À cinq minutes de la pause, Massy se relançait grâce à un maul dynamique aplati par Tissot. Les Franciliens revenaient dans la rencontre. À cause de leur indiscipline, ils subissaient de nouveau la pression basque et ne pouvaient rien faire sur l’essai de Tomane, en puissance, après des enchaînements rapides. La première période se terminait sur un gros rythme, et frustrés, les Massicois repartaient à l’attaque avec Nollet qui s’échappait dans la défense. Un renversement de jeu plus tard, Dit Robaglia aplatissait et à la pause, l’équipe décimée du BO menait 21-12.

Biarritz avec seulement 21 joueurs sur la feuille, a battu Massy, qui reste bon dernier de Pro D2.

Le second acte mettait en avant la grosse partie de Joe Jonas. Le Sud-Africain inscrivait son 7e essai personnel de la saison. Le BO tenait le bonus offensif, et largement devant au score, baissait la garde. Les visiteurs, joueurs, en profitaient pour revenir et priver les Basques du bonus offensif.

Ce succès permet aux Biarrots de confirmer sa place dans le top 6. 5emes avec 59 points, ils sont à six points de Mont-de-Marsan, deuxième. Pour Massy, ça se complique en bas du classement et la Nationale semble se rapprocher...

Huit essais en faveur de leur équipe, les supporters présents au Pré-Fleuri ont pu assister à une démonstration de leurs joueurs. Face à une équipe de Carcassonne défaite lors de ses quatre derniers matchs, Nevers a fait le spectacle et le jeu. Cela a profité aux deux ailiers qui ont eu des boulevards dans leur couloir pour aller à dame. Christiaan Erasmus s'est offert un quadruplé, le premier de la saison en Pro D2, tandis que de l'autre côté du terrain, Christian Ambadiang s'est offert, lui, un doublé. Le score aurait pu être plus lourd si treize points n'avaient pas été lâchés en route par Shaun Reynolds et Yohan Le Bourhis. Les Nivernais étaient à la fête mais sont surtout à trois points de Colomiers, sixième. Carcassonne reste quinzième.

À Armandie cette année, Agen n’y arrive pas avec déjà quatre défaites sur son terrain. Dans l’optique de la qualification pour les phases finales et une place directe en demi-finale, pas le droit à l’erreur lors de la réception d’Angoulême, qui lutte chaque semaine pour son maintien en Pro D2.

Dans cette rencontre, c’est Soyaux qui débutait mieux en ouvrant le score après 8 minutes grâce au pied de Saubusse. Les Agenais se réveillaient rapidement en plantant le premier essai du match. Et quel essai ! Parti de la ligne médiane, Etcheverry faisait la différence. Il trouvait le soutien de Lamoulie, puis Farré pour une belle réalisation collective. Les Angoumoisins étaient dans le coup mais voyaient leur talonneur Rayne Barka écoper d’un carton rouge pour une percussion avec le coude en avant, directement dans le cou dans son vis-à-vis. À 14 pendant près d’une heure, les Charentais se compliquaient la tâche. C’est pourtant les Agenais qui déjouaient, multipliant les petites fautes, notamment en touche, un secteur de jeu à revoir ce soir. Au courage, les Charentais restaient à proximité au tableau d’affichage (13-6). Le troisième ligne Erbani était lui aussi expulsé pour un coup de tête dans un ruck, qui rappelait fortement le geste de Mohamed Haouas avec les Bleus. Mis en difficulté par Angoulême, Agen finissait par s'en sortir grâce à la botte de Thomas Vincent.

Agen reste 4eme du classement avec 62 points. Bonne opération comptable pour Angoulême, qui prend le point du bonus défensif et profite des défaites de Massy, Carcassonne, Montauban et Rouen. Un point qui coûtera cher sans nul doute en fin de saison.

Vannes se relance dans la course à la qualification avec cette victoire à Aix-en-Provence (20-35), un concurrent direct. Les deux équipes se sont longtemps livrées une belle course-poursuite. Passés devant au tableau d'affichage après l'essai de Bordelai dans le temps additionnel du premier acte, les Vannetais garderont cet avantage au score jusqu'au bout. Les avants Bretons ont fait la différence en marquant quatre essais en puissance par Tafili, Johnson, Bordelai et Chateau. Le RCV a même tenté d'aller chercher le bonus offensif en fin de match... Les Bretons ont scoré dans presque chacun de leurs incursions dans les 22 adverses. C'est le contraire d'Aix qui a eu du mal à franchir la défense adverse, s'en remettant par deux fois à des ballons portés, sur leurs trois essais. Incapable de gagner un match à l'extérieur depuis le 4 novembre dernier à Nevers (12-18), Vannes finit le bloc aux portes du top 6. Invaincus depuis quatre rencontres, c'est un coup d'arrêt pour les Provencaux.

Invaincus en 2023, soit désormais sept rencontres, les Isérois poursuivent leur belle série. Mais ils se sont fait peur ! Alors qu'ils menaient 20-3 Bastien Guillemin, formé au... FCG a inscrit un doublé pour ramener les Montois à trois petits points. Mais Grenoble, en pleine forme, s'est remis dans le sens de la marche inscrivant quatre essais en deuxième mi-temps pour s'assurer un succès bonifié, le deuxième de rang au Stade des Alpes. Avec ce succès, les Grenoblois confortent leur place sur le podium de Pro D2. À l'autre bout du classement, Montuban chute à la quatorzième place, un petit point seulement devant Carcassonne, premier relégable.

Aurillac n’a peut-être pas dit son dernier mot. Au cœur du classement de Pro D2, les protégés de Romeo Gontineac ont l’ambition de finir dans les six, d’autant plus qu’ils comptent toujours un match de retard. Face à Rouen, pas encore sauvé mais qui n’a pas le feu au lac non plus, les locaux ont d'abord déroulé en première période, avant de se faire peur et de terminer la rencontre sur les rotules.

C’est simple, à la pause, les Aurillacois avaient déjà le bonus offensif virtuellement en poche. Trois essais, dont un doublé de d’Adriaan Coertzen. L’ailier ouvrait le score en résistant à deux plaquages en bout de ligne. Il plantait son 2e essai en prenant le meilleur à la course sur un jeu au pied de Neisen. 17-9 puis 24 à 9 après l’essai de Javakhia qui validait un bon ballon porté. Antoine Aucagne passait tout au pied et Aurillac se dirigeait vers une victoire tranquille (24-9). C'était sans compter sur le retour de Rouen en deuxième période. Les hommes de Richard Hill inscrivaient deux essais en cinq minutes et revenaient à 8 points. À moins de 10 minutes du terme, Lydon passait trois points de plus et Aurillac voyait son adversaire du soir revenir à trois petits points. Devant le public de Jean-Alric, les Aurillacois tenaient le score et s'imposaient dans la douleur.

Quatre points de plus pour Aurillac, qui laisse sur la route le bonus offensif. Qu'importe, avec seulement six petits points de retard sur le 6ème, les Cantaliens peuvent encore croire en la qualification.

Le leader Oyonnax déroule

C'était la grosse affiche pour clôturer cette 23e journée de Pro D2. Le leader incontestable du championnat accueillait un prétendant au top 6, Colomiers. Incontesté, Oyonnax s'est imposé à domicile et conforte plus que jamais sa place de leader de Pro D2.

Oyonnax n'a jamais tremblé dans cette rencontre. À la pause, le leader avait déjà fait le break, en plantant deux essais grâce à El Khattabi et Callandret. Les coéquipiers de Thomas Laclayat accéléraient à 30 minutes du terme avec Lebreton qui donnait le bonus offensif à son équipe. Cinq points en vue et bientôt sécurisés avec le doublé de Callandret à un petit quart d'heure du terme. Ensor et Callandret se trouvaient bien et les cannes faisaient la différence face à des Columérins absents défensivement. Le carton rouge idiot de Gori n'arrangeait rien pour les visiteurs, qui repartaient d'Auvergne sans aucun point.

Avec 87 points, Oyonnax surnage dans cette Pro D2 et possède 22 points d'avance sur Mont-de-Marsan au classement. Après un succès contre Agen, Colomiers passe à côté mais reste 6eme malgré la pression derrière de Nevers qui s'intensifie.