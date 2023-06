Une charnière française décisive, les Bleus franchissent plus... France-Écosse en stats

Le XV de France s'est imposé finalement mais n'a pas eu la main mise sur la rencontre. À vrai dire, ils ont même été dans l'efficacité plus que dans la maîtrise. Romain Ntamack et Antoine Dupont ont chacun délivré une passe décisive, tandis qu'Ollivon a plaqué à tour de bras.

L'Écosse possède...

Mais dominer n'est pas gagner. Et si le résultat final est en faveur des Bleus (c'est bien ce qui compte), le contenu lui et plus précisément les statistiques d'occupation et de possession sont en faveur des Écossais. D'un court écart (55% à 45%), les hommes de Gregor Townsend ont eu un tout petit peu plus le ballon que les Bleus. 15 minutes et 55 secondes pour être exact.

et occupe !

Dans l'occupation aussi, ce sont les adversaires de la France qui ont pris le dessus. 60% d'occupation pour le XV de Chardon. Pour rester dans la domination territoriale, une autre statistique prise en directe nous a marqués. De la 60ème à 70ème, dans le camp adverse, l’Écosse avait 98% d’occupation et la France 2%. Soit 12 secondes...

La France en perce-muraille

Percutants, tranchants, le XV de France s'est montré terriblement efficient. 7 franchissements pour les Bleus contre 3 pour l'Écosse. Des perforations qui ont permis aux Bleus de trouver les solutions dans la défense écossaise.

Les rucks pour le Chardon

La guerre des rucks est un leitmotiv qui revient souvent dans les discours des coachs. Ce dimanche, le XV de France, inférieur en possession, a logiquement été moins fort dans ce secteur, si précieux et qui permet de conserver ou de piquer des munitions. Les Écossais en ont remporté 86, alors que les Bleus en ont gagné 62. En revanche, et c'est une donnée importante, le XV du Chardon s'est mis à la faute trois fois plus que les Bleus. 6 pénalités contre les coéquipiers de Finn Russell, seulement 2 pour les chelemards en titre.

Antoine Dupont qui dégage un ballon en sortie de mêlée face à l'Écosse PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

La charnière décisive

Tout le jeu passe par eux, c'est une évidence. Et plus encore aujourd'hui. Romain Ntamack et Antoine Dupont ont chacun fait une passe décisive. L'ouvreur a délivré un caviar à Ethan Dumortier après un 2 contre 1 parfaitement négocié, tandis que le demi de mêlée a ouvert la voie à son numéro 10 plus tôt dans la rencontre pour qu'il ouvre le score par un essai.

Ollivon en mode sécateur

Le troisième ligne du XV de France s'est activé dans le combat. Auteur de 17 plaquages, pour un manqué, il est le joueur qui a le plus "découpé dans cette rencontre". Avec ses 94%, il a été précieux dans la ligne de défense et a contribué à maintenir le score lors des nombreux assauts écossais.