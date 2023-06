Midi Olympique regroupe toutes les informations transferts de ces derniers jours. Au programme : beaucoup d'informations concernant les staffs mais aussi une recrue à Lyon, la prolongation de Bosch et du nouveau sur l'exode des joueurs gallois.

Lyon > Abrahams a acté son choix

Ciblé par le Lou depuis quelques mois, l’ailier sud-africain Thaakir Abrahams (24 ans) devrait bel et bien être Lyonnais la saison prochaine, comme indiqué samedi sur rugbyrama.fr. L’ancien Baby Bok a annoncé, la semaine dernière, sa décision et a acté son départ auprès des dirigeants des Natal Sharks. Cette saison, le numéro 11 aux appuis électriques s’est révélé avec quatre essais en huit matchs de United Rugby Championship. Du côté de Gerland, Abrahams apportera du sang frais à un poste en plein renouvellement en raison des départs à venir de Noa Nakaitaci, Tavite Veredamu et Josua Tuisova, auxquels il faut ajouter celui de Toby Arnold. Sur le triangle d’arrière, outre Abrahams, le Lou espère encore pouvoir enrôler le Gallois Josh Adams (27 ans, 46 sélections), ce dossier dépendant grandement de l’évolution de la situation au pays de Galles.

Leicester > Cotter aurait refusé l’offre de Leicester

Alors qu’il a quitté son poste de sélectionneur des Fidji début février, le nom de Vern Cotter revient régulièrement sur le marché ces dernières semaines. Il aurait notamment été le choix numéro un de Leicester pour la saison à venir, les Tigers ayant vu Steve Borthwick prendre récemment la tête de l’équipe nationale anglaise. Mais, selon nos informations, le technicien néo-zélandais aurait repoussé les avances du club anglais. Cotter, qui a officié à Clermont, Montpellier et en écosse (sélectionneur), pourrait privilégier un retour en France.Son nom avait notamment circulé à Bordeaux, avant que Laurent Marti ne fasse de Yannick Bru sa priorité. Il est aussi évoqué à Perpignan plus récemment, où de nombreux CV sont à l’étude.

Vern Cotter a quitté brusquement la sélection fidjienne. Icon Sport - PA Images

Brive > Mela vers la prolongation, Péjoine et Shvelidze pourraient suivre

Comme évoqué dans nos colonnes il y a quelques semaines, Arnaud Mela devrait voir son contrat prolongé pour au moins une saison. Entraîneur en chef et notamment en charge de la touche, l’ancien deuxième ligne, en fin de contrat en juin prochain, poursuivrait ainsi l’aventure en Corrèze avec Patrice Collazo. Ce devrait être également le cas de Jean-Baptiste Péjoine (trois-quarts) et Goderdzi Shvelidze (mêlée), selon les informations de La Montagne. Malgré plusieurs approches de clubs de Pro D2, l’ancien demi de mêlée resterait en place au CAB, lui qui s’occupe des trois-quarts corréziens depuis 2017. Pour rappel, la prolongation du manager Collazo (sous contrat jusqu’en 2024) est, elle aussi, en bonne voie.

Bordeaux-Bègles > Nankivell a opté pour le Munster

Le polyvalent trois-quarts des Chiefs d’Hamilton, Alex Nankivell (26 ans) va quitter la franchise de Waikato la saison prochaine. En fin de semaine dernière, il a officialisé son départ pour l’Irlande où il s’est engagé avec le Munster alors que l’Union Bordeaux-Bègles s’était aussi renseignée. Élément central des Chiefs, il a joué 15 matchs pour autant de titularisations la saison dernière.

Toulon > Justine Benoît se dirige vers Montpellier

Le jeu des chaises musicales se poursuit du côté des « team managers ». En recherche d’un élément pour remplacer Thomas Whitford, en partance vers le Racing 92, le MHR a jeté son dévolu sur Justine Benoit, actuellement en poste au Rugby Club Toulonnais. Selon nos informations, l’intéressée, Toulonnaise pur sucre, a accepté la proposition des Cistes. Elle en a informé plusieurs éléments au sein de la maison Rouge et Noir. Le RCT s’est mis en quête d’un remplaçant en vue de la saison prochaine.

Colomiers > Le Fidjien Tamani pour deux ans

Comme révélé sur Rugbyrama.fr, Colomiers rugby a bouclé une nouvelle arrivée pour la saison prochaine. Joseva Tamani (1,95 m, 111 kg), troisième ligne centre ou aile, débarque ainsi en provenance des Fijian Drua. Il s’est engagé jusqu’en 2025. Âgé de 25 ans, il a aussi évolué en Australie aux Melbourne Rebels. Il vient pallier les départs de Yann Peysson, numéro 8 en partance pour Castres, et de Pierre-Samuel Pacheco, flanker qui sera lyonnais la saison prochaine.

Galles > Hawkins vers Exeter

L’exode des joueurs gallois se précise. Selon nos informations, le prometteur centre international Joe Hawkins (20 ans, 3 sélections) serait en partance pour Exeter. Le joueur de Swansea a été aligné en 12 lors des deux premières journées du Tournoi des 6 Nations.

Joe Hawkins était titulaire pour le pays de Galles lors des deux premières journées du Tournoi Icon Sport - PA Images

Bayonne > Bosch rempile jusqu’en 2026

Aligné à dix-sept reprises cette saison dont quatorze fois comme titulaire, FacundoBosch (31 ans, 12 sélections) s’est affirmé en six mois comme un cadre de l’Aviron bayonnais.Le talonneur argentin a signé un nouvel engagement de trois saisons avec le club basque, soit jusqu’en juin 2026.

Agen > Nalaga et Gayraud prolongent, en attendant Idjellidaine

Le SUA continue de garder ses jeunes. Après Bellot, Jouvin, Bonnet, Joseph et Dayral, deux autres joueurs du centre de formation ont prolongé. Valentin Gayraud et Inoke Nalaga ont paraphé un contrat de deux ans avec le club.

Pro D2 - Valentin Gayraud (Agen) contre Mont-de-Marsan Icon Sport - Loic Cousin

Leurs prolongations ne devraient plus tarder à être annoncées, de même que celle du demi de mêlée Théo Idjellidaine. Il quittera définitivement le Stade toulousain pour rejoindre Agen. Enfin, Julien Lebian, Brice Hoarau et Mamuka Mstoiani devraient également être reconduits très rapidement.