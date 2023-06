Transparent et décevant en ce début de Tournoi des 6 Nations, Paul Willemse n’a clairement pas retrouvé son meilleur niveau. Et son abattage physique manque terriblement aux Bleus.

Au fil du mandat de Fabien Galthié, Romain Taofifenua s’est imposé comme le « finisseur » ultime, l’homme capable de régner sur les zones de contact dans les vingt dernières minutes à la grâce d’un physique terrifiant. Le hic, c’est que, si le Lyonnais a mis tant de temps à trouver son utilisation idéale sur la scène internationale, c’est qu’il n’avait sûrement pas la caisse pour imposer sa carcasse sur un match entier. Alors forcément, cela a interpellé de le voir débarquer sur la pelouse de l’Aviva Stadium dès la 45e minute samedi.

Mais le staff a tenté ce pari, pas vraiment gagnant en l’occurrence, parce que l’immense Paul Willemse est porté disparu en ce début de Tournoi. Déjà peu visible à Rome, ou alors pour commettre des fautes largement évitables, il fut une nouvelle fois décevant à Dublin, souffrant clairement de la comparaison avec son compère de la deuxième ligne Thibaud Flament, pourtant pas réputé pour sa puissance naturelle mais qui a avancé à chaque impact. À ses côtés, le Montpelliérain a été courageux à défaut d’être décisif, volontaire à défaut d’être efficace.

Mais où est donc passé le Willemse royal du grand chelem 2022 ? Qu’est-il arrivé au massif numéro 5, capable de renverser chaque adversaire osant se mettre sur son passage ou d’éparpiller un ruck façon puzzle ? Malgré une entame d’année 2023 encourageante en club, avec plusieurs essais à la clé, le Sud-Africain n’a visiblement pas encore digéré des précédents mois difficiles. Blessé à un genou, ce qui l’a privé des phases finales avec le MHR et du titre de champion de France sur le terrain, puis aux ischios, ce qui l’a empêché de disputer la tournée d’automne, il n’a clairement pas atteint de nouveau sa plénitude.

Quelle autre solution ?

Voilà deux semaines et demi, alors à Capbreton, Willemse confiait néanmoins : « Je suis tellement content d’avoir retrouvé le niveau physique qui est le mien actuellement. C’est une bonne base pour attaquer le Tournoi même s’il me faut monter en vitesse pour les matchs. Ça va venir pendant la préparation. » Manifestement, ce n’était pas suffisant, et c’est le XV de France qui en pâtit.

Alors, quelle solution ? Les deux semaines qui viennent peuvent-elles lui permettre de combler ses manques et de refaire le plein de confiance ? Serait-il judicieux de lancer « grand Tao » dès le coup d’envoi ? Ou faut-il encore croire à un miracle concernant Emmanuel Meafou (voir page 34) ? Parce que le staff des Bleus rêvait du Toulousain en cours de Tournoi et pour la Coupe du monde. Et parce qu’il sait avoir besoin d’un droitier au pic de sa forme dans la cage. Peut-être que l’orgueil touché de Willemse en est la clé…