Au terme d'un bras de fer d'une intensité rare, l'Irlande a fait plier la France (32-19). A force d'occupation et de possession, le XV de trèfle a fait sauter le verrou d'une défense et d'une discipline française longtemps impeccable. Et d'une aligne d'attaque bleue qui a su mettre le feu. Le match en statistiques.

Possession 54% des ballons ont été à l'initiative des Irlandais. Comme prévu, les Verts ont eu la possession. Dans une proportion toutefois moindre que ce qu'on pouvait craindre. Occupation Malgré deux entames de mi-temps réussies, les Bleus ont ensuite souffert. 64% du jeu s'est déroulé dans camp français. Et souvent à défendre... Défense Privés de ballon, notamment dans la dernière demi-heure, les Bleus ont énormément défendu devant leur ligne. Plutôt très bien d'ailleurs, avec 91,5% de réussite malgré le chiffre colossal de 271 plaquages tentés (23 manqués). Discipline Gros point noir de la première rencontre en Italie (18), la discipline a cette fois été au rendez-vous. Avec seulement 7 pénalités concédées, les Bleus sont dans les standards hauts du rugby international. A égalité avec l'Irlande, sept également. Les statistiques du match Irlande-France confirment la mainmise sur le jeu des Irlandais qui, malgré une grosse défense française, ont fini par faire sauter le verrou. DR - DR Ailiers de feu Très sollicité sur son aile, Damian Penaud était intenable. Penaud cumule 11 défenseurs battus, dont 3 sur son essai exceptionnel. Sur l'autre aile, Dumortier n'était pas en reste avec 9 défenseurs battus. Un flament record Impeccable. Le mot caractérise bien le deuxième ligne toulousain. 28 plaquages réussis (!), aucun manqué. 11 courses, 61m parcourus ballon en main, 4 ballons pris en touche. Tout, dans ce qu'il fait, est propre. Une performance de classe mondiale. Caelan Doris, l'incontournable Annoncé comme un duel de titans, le match des numéro 8 a tourné à l'avantage de l'Irlandais. Élu homme du match, Caelan Doris a touché 17 ballons, rien que ça. Et il a constamment avancé. Sexton dans un fauteuil Quand l'Irlande s'est risquée à un "ping-pong rugby" d'échanges de coups de pied, elle s'est faite contrer. Alors, elle est revenue à ce qu'elle sait faire: de longues séquences de possession. Sexton a joué 96% de ses ballons à la main, son remplaçant Ross Byrne 87%.