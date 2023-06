Après la rencontre en Italie, le deuxième ligne des Bleus Thibaud Flament, plutôt convaincant lors de ce premier round du Tournoi, s’est projeté sur le choc irlandais.

Que vous inspire cette victoire en Italie ?

Sur le plan comptable, c’est positif : il y a le point de bonus, la victoire à l’extérieur et c’est à mon sens ce qu’il faut retenir. Malgré tout, nous avons eu beaucoup de mal à imposer notre jeu à Rome, du mal à dominer en conquête… Globalement, les Italiens ont très bien joué le coup et nous ont mis en danger pendant tout le match. On est donc un peu partagé, quoi…

Vous avez été dominés dans le combat au sol face aux Italiens. Comment l’expliquez-vous ? Car ce sera un secteur de jeu important face à l’Irlande…

Il va falloir vite corriger tout ça avant de rejoindre Dublin, c’est certain. C’est d’autant plus rageant que nous avions beaucoup travaillé ce secteur de jeu à l’entraînement, toute la semaine précédant ce premier match. Il faut donc continuer de bosser là-dessus pour éviter de se faire prendre une deuxième fois.

Quid de cette indiscipline entraperçue à Rome ?

Elle nous a empêchés de jouer dans l’avancée et leur a offert des opportunités… L’arbitre (M. Carley) nous expliquait les choses à chaque fois, il n’y avait rien à discuter. Peut-être avons-nous trop contesté? Je ne sais pas trop comment l’expliquer… À la mi-temps, on a en tout cas décidé de moins s’impliquer dans les rucks.

On a eu l’impression, au stade olympique, que votre défense était moins agressive que par le passé. Avez-vous modifié des choses dans ce secteur de jeu ?

Non, pas spécialement. Ce n’était pas voulu.

Étiez-vous le capitaine de touche face aux Italiens ?

Non, c’était Charles (Ollivon), jusqu’à ce qu’il ne quitte le terrain en deuxième période. La touche, j’aime bien. C’est la responsabilité que je commence à avoir à Toulouse alors que Charles a reçu son carton jaune, j’ai essayé de le relayer du mieux que je pouvais.

Pourquoi les premiers matchs du Tournoi ou de la tournée d’automne sont-ils toujours aussi difficiles, pour le XV de France ?

Le Tournoi des 6 Nations est une compétition très longue et pour s’y préparer du mieux possible, on a réalisé deux semaines particulièrement intenses d’un point de vue physique, à Capbreton. On savait que ça allait piquer, en Italie…

Êtes-vous inquiet en vue du match en Irlande ?

On joue les numéros 1 mondiaux. Il faut donc que l’on corrige tout ce qui a pêché face à l’Italie.

Êtes-vous sereins ?

On n’est pas sereins, non. On est même un peu sous pression. De ce que j’ai vu de leur premier match à Cardiff, les Irlandais jouent bien, jouent juste et on s’attend donc tous à un énorme match.