6 Nations 2023 - Largement favori, le XV de France – malgré une entame idéale – a tremblé à Rome ce dimanche de s’imposer sur le fil face à l’Italie (29-24). Un succès bonifié, à défaut d’être rassurant, avant le duel au sommet face à l’Irlande à Dublin samedi.

Mais qui avait donc dit que le XV de France n’avait rien à craindre de ce déplacement à Rome ? Que chacun fasse son mea culpa parce que, malgré les discours de façade selon lesquels il ne fallait pas sous-estimer cette sélection italienne victorieuse de l’Australie en novembre, personne ou presque n’avait imaginé une chute des Bleus ce dimanche. Il faut dire aussi que, certainement aveuglés par les treize succès de rang et cette fabuleuse année 2022 terminée sur la note symbolique de dix sur dix, supporters et observateurs avaient tellement envie de se projeter sur l’alléchant duel au sommet à Dublin, face à l’Irlande, dimanche prochain.

Le hic ? C’est qu’avant de se mesurer à la première nation mondiale qui s’est promenée la veille à Cardiff et a ramené Warren Gatland à la réalité actuelle du Pays de Galles, il fallait passer l’épouvantail transalpin. Et ce n’est sûrement pas le début de match idyllique des hommes de Fabien Galthié qui a renforcé les inquiétudes. Dominateurs, plus rapides, plus costauds, plus entreprenants, les Bleus ont vite pris les devants dans cette rencontre. Une supériorité validée par l’essai de Thibaud Flament (5e) puis par ceux de Thomas Ramos (19e) et d’Ethan Dumortier (27e), sur deux offrandes au pied de Romain Ntamack.

Presque mortelle indiscipline

Mais mener 19-6 face à l’Italie ne suffisait visiblement pas… Et tout cas pas quand il y a les jambes de feu d’Ange Capuozzo en face, lequel s’est offert un essai en solitaire à la 33e minute, là où aucun joueur n’aurait osé s’aventurer, pour relancer le suspense. Et franchement, il était alors évident que le XV de France commençait à dérailler. Fini le débat sur la dépossession ou la repossession, il s’agissait de faire preuve de maîtrise, de lucidité. Bref, de tout ce dont les Tricolores ont trop longtemps manqué au Stade Olympique.

Il n’y avait qu’à jeter un œil, même furtif, sur les statistiques de pénalités pour comprendre où se situait la faiblesse des partenaires d’Antoine Dupont. Habitués au record, ils ont arraché de haute volée celui des fautes sifflées contre eux (dix-huit !) lors de cette première journée du Tournoi des 6 Nations. Et les Italiens n’en demandaient pas tant. C’est donc sur une (énième) faute de Charles Ollivon, à la suite d’un ballon porté adverse devant la ligne d’en-but, qu’ils inscrivaient leur deuxième essai, de pénalité (52e). Double peine à la clé avec le carton jaune pour le vice-capitaine français. Le tableau d’affichage n’indiquait plus que 22-21 et il était temps de trembler.

La lumière du banc

Alors, toujours pas peur mesdames et messieurs ? Si, tout le monde était mort de trouille, encore plus quand Tommaso Allan donnait pour la première fois l’avantage aux siens à la 62e (24-22). Mais d’où, et de qui, allait enfin arriver notre salut ? Impossible de passer à côté d’un Irlande-France de dingue, avec classement World Rugby et grand chelem en toiles de fond.

La lumière est finalement venue du banc de touche, d’une merveille de passe après contact de Romain Taofifenua et d’un crochet de Matthieu Jalibert pour l’essai du bonus offensif (67e). Mais, à voir la réaction des Bleus qui ont autant explosé de joie que soupiré de soulagement quand l’ultime pénaltouche italienne s’est terminée par un ballon enterré, chacun conviendra aisément que ce XV de France a quelque chose d’un miraculé avant de partir à l’assaut de l’Aviva Stadium.