Dans sa chronique hebdomadaire, Maxime Mermoz, consultant BeIN Sports, fait le point sur la troisième journée de Champions Cup qui débute ce vendredi avec Clermont-Leicester.

Clermont - Leicester > Une pièce sur l’ASMCA

Pour tout dire, Leicester n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis que le départ de son entraîneur Steve Borthwick vers le XV de la Rose a été officialisé. Les Tigers viennent d’en prendre quarante à Newcastle et ne semblent pas vraiment conquérants… J’irai même jusqu’à dire que les résultats sont catas… Je me souviens par ailleurs qu’au match aller, les Jaunards avaient fait un match sérieux contre cette équipe anglaise et auraient peut-être mérité d’avantage qu’un point de bonus défensif. À domicile, je pense que ça va le faire pour Clermont.

Sale - Toulouse > Ça va faire mal

Après la fessée rochelaise, les Toulousains vont rentrer tous leurs internationaux et auront à cœur de se racheter. Je pense donc qu’un tel cocktail peut faire très mal… Si les Toulousains peuvent jouer le rugby qu’ils aiment et s’il ne pleut pas des trombes ce week-end, il n’y a aucun souci à se faire pour le Stade toulousain, qui est clairement un cran au-dessus des Sharks.

Sharks - Bordeaux-Bègles > Un gros match de Bordeaux !

L’UBB est sur une phase ascendante, ces dernières semaines. Il faut voir, maintenant, comment les coéquipiers de Mahamadou Diaby vont digérer le voyage jusqu’en Afrique du Sud… Globalement, les Bordelais peuvent rivaliser dans le combat d’avants et à mes yeux, tout reste possible : les équipes françaises, pour l’instant, n’ont d’ailleurs pas eu à rougir face aux franchises sud-africaines. En conclusion, je vois donc Bordeaux faire un gros match à Durban, qui plus est dans un stade qui une nouvelle fois devrait être aux deux-tiers vide… C’est malheureux…

La Rochelle - Ulster > La Rochelle avec le bonus !

Les récentes pertes de Uini Atonio et Pierre Bourgarit vont peser, côté rochelais. Mais ce groupe est suffisamment étoffé pour répondre au défi que présenteront ces Irlandais battus au match aller. Le Stade rochelais est tellement costaud que je les vois gagner avec le bonus offensif. Gare au Stade rochelais, cette saison…

Saracens - Lyon > Une courte victoire lyonnaise

Les Saracens restent une énigme, à mes yeux… Cette équipe a beau avoir de très gros joueurs dans ses rangs, tels Maro Itoje, les frères Vunipola ou Owen Farrell, elle manque incontestablement de régularité. Ce n’est plus l’équipe qui dominait l’Europe de la tête et des épaules, soyons clairs. Les Sarries sont donc prenables et les Toulonnais l’ont prouvé l’an passé, en Challenge. Allez, je me mouille : je vois une courte victoire du Lou à Copthall, la lointaine banlieue londonienne…

Racing 92 - Harlequins > Attention, danger…

Le Racing n’est pas dans une très bonne période. Par ailleurs, cette équipe, qui avait placé tant d’espoirs sur cette compétition, en est quasiment éliminée après avoir déjà essuyé deux défaites contre le Leinster et les Harlequins, à l’aller. Ce qui me semble surtout dangereux, pour les Franciliens, c’est que les Quins adorent jouer au ballon, mettre du rythme, du mouvement et qu’en ce sens, le décor de Paris-La Défense-Arena pourrait très bien leur convenir. Ce sera un match très ouvert, plaisant à regarder mais attention, le danger est réel pour le Racing !