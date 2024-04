Quand Dominici racontait ses Coupes du monde

L'ailier international français aux 65 sélections, Christophe Dominici, a mis fin à ses jours ce mardi 24 novembre à l'âge de 48 ans. Nous l'avions rencontré à l'été 2019, juste avant la Coupe du monde au Japon. Pendant une heure, il s'était confié à propos de l'événement qui a marqué sa carrière. "Jai eu les titres que je devais avoir. J'ai réussi à garder mon côté enfant, et je me suis beaucoup régalé. Avec le recul, je me dis que si je n'ai pas été champion du monde, c'est que je ne méritais pas de l'être." Des souvenirs résonnent encore plus fort aujourd'hui.

Midi Olympique a rencontré une quarantaine d’anciens internationaux français qui retracent leur parcours au cours des huit dernières Coupes du monde. De Michalak à Lièvremont, en passant par Saint-André, Pelous, Blanco ou Dusautoir, tous sont passés à confesse. Et quand Christophe Dominici se pose devant la caméra, les souvenirs souvent chargés d'émotion rejaillissent en pleine lumière. La demi-finale de 1999 face aux Blacks de Lomu fut son sommet, juste avant de participer aux Mondiaux 2003 et 2007 qui ne lui ont pas permis d'atteindre son graal. Mais l'ancien ailier de Toulon et du Stade français n'en gardait pas d'amerture. "Je me suis beaucoup régalé." confiait-il alors. Avant d'avouer : "On met du temps à s'en remettre..."