Top 14 - Et si l'Altrad Stadium de Montpellier changeait de nom...

Le stade de Montpellier pourrait bel et bien changer de nom. Pas pour cette saison, ça c'est certain. Le conseil de métropole de Montpellier a renouvelé la convention de mise à disposition du stade Yves-du-Manoir pour le MHR, notamment pour les 18 rencontres du championnat (une redevance annuelle de 270 700 € HT est évoquée). Mais le maire Philippe Saurel a aussi évoqué le naming de l'enceinte (actuellement Altrad Stadium) et mentionné que celui-ci sera ouvert à la concurrence pour la saison 2018-2019 comme le rapporte le site e-metropolitain.fr.

L'Altrad Stadium de MontpellierIcon Sport

Depuis le 5 septembre 2014, le stade de Montpellier porte le nom d'Altrad Stadium après un accord avec la métropole de Montpellier. L'idée était d'offrir le naming au MHR pour trois ans, ainsi que la gestion de la brasserie et des loges, plus une subvention annuelle de 2,6 millions. En contrepartie, le président Mohed Altrad se chargeait d'augmenter l'envergure du club héraultais. Désormais, le maire ouvre la porte à la concurrence.

Saurel : "Si Altrad est le meilleur, il gagnera"

""Notre souhait est de lancer une consultation concernant le naming dissocié de la convention d’occupation" ", a déclaré Saurel, précisant que cela correspondait à l'ordonnance dite n°2017562 du 19 avril 2017 qui demande " "qu’il y ait une mise en concurrence au niveau des namings et donc de ceux qui sont susceptibles de répondre favorablement à la proposition de la Métropole pour le stade" ".

L'Altrad Stadium de MontpellierIcon Sport