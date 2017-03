TOP 14 - Toulouse : "Alexis Palisson est revenu en disposant de tous ses réflexes" estime Ugo Mola

"Je ne suis pas médecin. Il s’avère que le médecin a respecté un protocole commotion. Alexis est revenu en disposant de tous ses réflexes. Sur le moment, je me suis dit que nous allions finir la rencontre avec Jean-Marc Doussain (rentré en remplacement temporaire, ndlr) mais Alexis est revenu tellement fringant. Il m’a dit qu’il se sentait super bien. Honnêtement, je fais partie de ceux qui disent depuis un moment que nous allons au devant de graves problèmes sur le sujet mais je fais confiance aux hommes. J’en ai encore parlé avec Alexis ce matin (mercredi, ndlr) et il va très bien" a déclaré Ugo Mola. Interrogé sur l’éventualité de le voir fouler la pelouse de Brive, samedi, l’entraîneur principal toulousain a conclu : "Avec l’ampleur de la polémique, on va se laisser le temps de la réflexion. On attend vendredi matin pour voir dans quelles dispositions il sera" .