TOP 14 - Pour espérer voir les phases finales, Pau doit stopper le fol élan rochelais

La Section a enregistré le week-end dernier à Clermont la plus belle fessée de sa saison. Simple accident de parcours ou péché d’orgueil de s'être vue en haut de l'affiche ? Un peu des deux certainement ! Petit bémol tout de même, car après huit matches d'affilée sans défaite, on pouvait s'attendre à un moment ou à un autre que cette belle série s’achève. Ce déplacement en Auvergne s'apparentait même à la chronique d'une défaite annoncée en raison des indisponibilités sur blessures de plusieurs joueurs. Ces absences pèsent sur le groupe et ont obligé certains membres de l'effectif à être sollicités en continu ces derniers temps.

"On a pris une belle fessée et on a les fesses rouges mais ça fait partie du rugby" , explique le président Bernard Pontneau. "On savait que ce match serait compliqué d'autant que des joueurs ont été très sollicités dernièrement. Cette sévère défaite nous remet les idées en place. Au fond, il y a des fessées comme ça qui sont utiles et bénéfiques. Je suis persuadé que celle-là le sera" . Malgré ce relâchement compréhensible, encaisser neuf essais à une semaine d'accueillir le leader La Rochelle au Hameau, ne constitue pas la meilleure des préparations. "À l’issue du match tout le monde était triste et vexé d'un tel revers, aussi je pense que nous sommes capables de rebondir très vite" , insiste le président.

Bernard Pontneau - Président de PauIcon Sport

Un parcours parallèle

Cette année La Rochelle est entrée dans une autre dimension. Les Maritimes arrivent samedi en Béarn en tant que leaders du championnat et viennent avec la ferme intention d'y consolider leur place. La Section sait à quoi s'en tenir. "Si on veut gagner, il faut réaliser le match parfait" , annonce Bernard Pontneau. "On a su le faire cette saison, alors rééditons ce type de performance. Mettons de l'intensité, du combat, de l'investissement personnel et collectif et bonifions les ballons pour envoyer de belles attaques. Serrons la défense car le moindre plaquage raté pourrait être sanctionné par un essai."

Depuis 2006, Pau et La Rochelle ont progressé en parallèle. Les deux équipes ont croisé leur route vingt fois. Le président Bernard Pontneau n'a jamais caché son admiration sur la façon dont les dirigeants maritimes ont bâti leur club. "Ce club au travers de toutes ses composantes dégage de la positivité globale" , reconnaît Pontneau. "Les Rochelais ont réussi dans leur entreprise et je leur dis bravo car ils amènent de la fraîcheur au Top 14." Même frères, Pau et La Rochelle n'en demeurent pas moins des frères ennemis. "C'est ça" , admet le président Palois. "Parfois on est copain, et puis de temps en temps on se fâche un peu. En tout cas nous nous respectons. À l'avenir, j'espère qu'on se rencontrera souvent pour jouer les premiers rôles en championnat !"

La Rochelle - Pau - 06/11/2016Icon Sport

Un recrutement bien entamé

Le résultat obtenu par les Palois samedi conditionnera leur fin de saison dans l'optique d'un top 6. D'autant que le calendrier à venir s'annonce rude. En avril les Béarnais se rendront deux fois à Paris pour y affronter le Racing et le Stade français. Compte tenu des événements récents avec la fusion avortée, la tâche ne s'annonce pas simple.

Le 29 avril ce sera au tour des Brivistes de venir au Hameau, avant une clôture de saison régulière à Mayol, face à Toulon, le 6 mai. Un programme copieux qui ne décourage pas le président : "Je pense qu'on peut viser le top 6. Cela passe par des résultats pragmatiques à la maison. En revanche ne nous focalisons pas sur le résultat et soyons en quête de performance. Avec la performance le résultat suivra !"

La Section Paloise à l'échauffementAFP