TOP 14 - Avec Facundo Isa et Lionel Beauxis, le Lou s'est encore un peu plus armé

Avec les réceptions de Montpellier, Paris et Bayonne pour un seul déplacement à Toulouse, le mois de mars sera capital pour Lyon. Pierre Mignoni le sait. Si le premier rendez-vous du week-end "est un match important mais pas encore décisif" , le technicien insiste sur la nécessité de garder l’ensemble de son groupe mobilisé. "J’ai le sentiment qu’il n’y a pas un mec qui nous lâche malgré des départs. C’est notre ciment. Je peux comprendre qu’il y ait des déceptions mais cela ne change rien. Il faut être irréprochable dans l’attitude. Il faut pleurer à la maison et pas au stade. Il faut tout donner pour cette équipe et ce club" , insiste-t-il.

Un groupe renforcé pour la dernière ligne droite

Pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté, le club lyonnais a accepté la demande de son entraineur de faire venir deux renforts supplémentaires face aux nombreuses blessures. Alors qu’il avait déjà signé un contrat de 2 ans à Lyon, Lionel Beauxis a été libéré plus tôt par Bordeaux-Bègles alors qu’avant de rejoindre Toulon, l’Argentin Facundo Isa s’est engagé comme joker… du pilier Sami Mavinga ! L’ouvreur est arrivé le 20 février et le troisième ligne le 22 février. "Ils se sont bien intégrés et ce sont des joueurs intelligents qui vont aller vite" , assure Pierre Mignoni qui va pouvoir compter sur eux dès la réception de Montpellier.

Facundo Isa (Argentine)Icon Sport

De Beauxis, le coach apprécie sa polyvalence car "c’est un joueur qui peut aussi jouer en 15, qui bute, qui a un jeu au pied très long et qui a l’expérience dont on aura besoin" , déclarait-il au moment de son arrivée. L’expérience, voilà un élément clé et précieux dans une course au maintien. Et d’Isa qui sort de la présaison avec les Jaguares, il connaît déjà beaucoup de choses pour l’avoir vu évoluer à Toulon lors de la saison 2013/2014. "Sa grosse qualité est sa capacité à casser les défenses. Il est aussi capable de jouer derrière lui, de gratter des ballons, de plaquer, d’avoir de l’intensité et cela va nous amener un plus" , poursuit Mignoni.

" J’ai beaucoup d’envie (Beauxis) "

Le Lou pourrait donc aligner une charnière Frédéric Michalak - Lionel Beauxis pour la fin de saison. Intéressant, bien que ces deux internationaux n’ont même pas 20 minutes de temps de jeu ensemble sous le maillot bleu (6 minutes contre l’Irlande et 13 minutes contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2007). Ils ont souvent été en concurrence au sein du XV de France et Beauxis a plus de repères avec… son coach ! Avec Mignoni, ils formaient la charnière victorieuse du Tournoi des 6 Nations en 2007. Forcément, sa venue entre Rhône et Saône n’est pas anodine et son assimilation des systèmes ne peut qu’être facilitée.

Lionel Beauxis AFP