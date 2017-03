Rugby à 7 - Terry Bouhraoua ne ferme pas la porte à un retour à XV

"Libre et ouvert à tous les propositions intéressantes qui peuvent m'être faites" : voilà comment se présente Terry Bouhraoua (29 ans), le capitaine de l'équipe de France à 7, dans un entretien paru chez nos confrères de L'Equipe ce lundi. Avec la sélection tricolore sur le circuit mondial depuis 7 ans, il précise : "Je suis sous contrat jusqu'en juin de cette année. Nous sommes fin mars, l'échéance approche et je ne me suis encore engagé nulle part" .

"Ça ne m'amuse pas de perdre"

Ancien demi de mêlée du Stade français et de Béziers, l'actuel meilleur réalisateur français n'exclut d'ailleurs pas un retour dans le XV : "Pourquoi pas, si on me présente un projet sportif qui me fait vibrer" . Actuellement onzièmes du classement mondial, les Tricolores du Seven sont bien loin de leurs objectifs de début de saison. "Un constat un peu frustrant parce que je suis un compétiteur, un gagneur, et que ça ne m'amuse pas de perdre" .

Terry Bouhraoua (France 7) - 4 mars 2017AFP