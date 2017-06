Le doublé de Ioane pour les All Blacks, le chef-d'oeuvre des Lions... le résumé en vidéo

On a assisté à un énorme match de rugby ce samedi. À l'Eden Park, les All Blacks ont dompté les Lions pour le premier des 3 tests. Grâce notamment à un doublé de Rieko Ioane en 2e mi-temps. Les Britanniques ont aussi brillé avec un magnifique essai de 80 mètres conclu par Sean O'Brien. Codie Taylor pour la Nouvelle-Zélande et Rhys Webb en faveur des Européens ont aussi marqué. Un régal !