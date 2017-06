Super Rugby - Les Néo-Zélandais en force en quart, les Sharks auront droit à un gros morceau

Avant même la fin de la phase régulière, on connait les affiches des quarts de finale du Super Rugby après le succès des Chiefs sur la pelouse des Hurricanes ce vendredi (14-17). Meilleure équipe de la saison et toujours invaincue (14/14), les Crusaders de Canterbury affronteront l'équipe sud-africaine des Coastal Sharks. Formation où évolue le Français Clément Poitrenaud.

Deuxième meilleure formation au classement général, les Golden Lions (AFS) recevront les Otago Highlanders (NZL). Les ACT Brumbies seront les seuls représentants australiens et devront batailler contre les Chiefs de Waikato (NZL). Enfin, la dernière affiche opposera les Western Stormers (AFS) et les Wellington Hurricanes (NZL), tenants du titre. Ces rencontres auront lieu les 21 et 22 juillet.

Phase finale

Quart de finale 1 : Canterbury Crusaders (NZL) - Coastal Sharks (AFS)

Quart de finale 2 : Golden Lions (AFS) - Otago Highlanders (NZL)

Quart de finale 3 : Western Stormers (AFS) - Wellington Hurricanes (NZL, tenants du titre)

Quart de finale 4 : ACT Brumbies (AUS) - Waikato Chiefs (NZL)

Demi finales les 28 et 29 juillet

Vainqueur quart 1 vs vainqueur quart 4

Vainqueur quart 2 vs vainqueur quart 3