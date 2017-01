RUGBY - Bernard Laporte visé par Médiapart pour "fraude fiscale"

Un peu plus d'un mois après son élection à la présidence de la FFR, Bernard Laporte voit arriver un premier gros nuage noir. En effet, le site d'informations Médiapart affirme posséder des documents démontrant que l'ancien Sécrétaire d'Etat chargé aux Sports "a été au cœur de montages commerciaux sophistiqués passant par les plus grands paradis fiscaux de la planète".

Bernard Laporte - décembre 2016AFP

Il est notamment question de la société Be Rug Be, qu'il a lancée en 1998 avec plusieurs amis dont Diego Dominguez. En 2003, l'ancien sélectionneur du XV de France aurait cherché à se renforcer et se serait associé avec un investisseur dont les fonds provenaient entre autres du Panama ou des îles Vierges britanniques. Au mois de septembre, il fonda au Luxembourg l’entreprise Becom International SA, en compagnie de Diego Dominguez et de Cooper Halimi, un passionné du ballon ovale spécialisé dans le textile en Inde. Chacun détenait des parts d’une société majoritairement détenue par BE Holdings, une holding créée à la même période et propriétaire de 55 % du capital.

Laporte : "Il est possible que Diego Dominguez m'ait donné à signer un pouvoir..."

Le hic, c'est que Laporte dit ne pas ou plus connaître l'identité dudit investisseur, uniquement celui de son représentant : l'avocat d'affaires Gabriele Bartolucci, présenté par Dominguez, à Laporte. De plus, Be Holdings demeure la propriété de deux entreprises nichées dans des paradis fiscaux : au Belize et au Panama. L'une d'entre elles est dirigée par l'avocat luxembourgeois Joe Lemmer... un des administrateurs de Becom International SA. Pourtant, Laporte et Halimi affirment ne pas le connaître. Étonnant puisqu'il les représente dans l'entreprise française Global Sports Marketing (GSM).

Bernard Laporte nouveau président de la FFR - 3 décembre 2016Icon Sport