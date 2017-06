Mondial U20 - En demie, les Bleuets ont rendez-vous avec les Baby Blacks

Les Bleuets seront bien au rendez-vous des demies lors du Mondial U20 en Géorgie. Les Tricolores ont réussi à décrocher leur ticket pour le dernier carré grâce à leur carton contre les Géorgiens (54-0), conjugué à la victoire sur le fil des Anglais sur les Australiens (20-19). Deuxième de la poule C avec 11 points, la France termine meilleure deuxième devant l'Australie (10 pts) et l'Ecosse (9 pts).

Les Bleus retrouvent le dernier carré

Mardi, les Bleuets affronteront les Néo-Zélandais, parmi les grandissimes favoris de la compétition. Les Baby Blacks sont parvenus à réaliser un sans-faute en poule avec 3 succès bonifiés en autant de rencontres face aux Ecossais, Italiens et Irlandais dans la poule B. Depuis 2008, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre règnent sur la catégorie avec respectivement 5 et 3 titres décrochés. Seule l'Afrique du Sud, en 2012 à domicile, a réussi à briser l'hégémonie.

George-Henri Colombe (France U20)AFP

Pour les hommes de Thomas Lièvremont, c'est déjà une petite victoire d'avoir atteint ce niveau de la compétition puisqu'ils n'étaient parvenus à se glisser dans le dernier carré qu'à deux reprises (2011, 2015) sur les dix dernières années. Dans l'autre demie, l'Angleterre affrontera l'Afrique du Sud. Qu'ils se qualifient pour la petite ou la grande finale, les jeunes tricolores achèveront leur tournoi dimanche à Tbilissi. Espérons pour eux que ce soit pour aller chercher le titre.