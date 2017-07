Matches amicaux - Brive crée la sensation, Agen et Lyon réussissent leur entrée

Ce dernier week-end de juillet nous a permis d'assister à la première salve de matches amicaux. Pas moins de huit rencontres au programme et la présence de plusieurs clubs de Top 14 comme La Rochelle, Agen ou Lyon. Justement, c'est le Lou qui ouvrait le bal et le club rhodanien a fait respecter sa loi contre Grenoble, relégué en Pro D2. 26-17 à l'issue de la partie disputée à Vienne sous un soleil de plomb. Tuifua, Rokoduru, Zafra et Tuva ont inscrit les 4 essais d'une formation lyonnaise qui a connu des hauts et des bas. Grenoble, auteur d'une première partie de match délicate, a su revenir à hauteur avant de craquer.

A Marcel-Deflandre, qui affichait déjà "guichets fermés", on avait droit au seul duel entre formations du Top 14. Et c'est Brive qui a créé la belle sensation du jour avec une victoire à La Rochelle (26-33). Certes, c'est un match amical mais la performance des Corréziens n'a rien d'anodine, le Stade rochelais ayant réussi la performance de rester invaincu toute la saison dernière sur ses terres. Si Retière a marqué un doublé pour les Maritimes, le secteur de la touche est clairement à revoir. Brive, lui, a fait preuve d'efficacité offensive avec pas moins de 5 essais (Acquier, Hirèche, Megdoud, Maris et Herjean).

Agen se balade, Massy fait belle impression

Dans les autres rencontres du jour, pas de vainqueur entre les voisins Dax et Mont-de-Marsan (21-21). Le Stade montois a tout de même eu le mérite de remonter un handicap de 21 unités (essai de pénalité, Robert et Bureitakiyaka pour l'USD ; Otazo, Laousse Azpiazu et Naituvi pour Mont-de-Marsan). Massy, champion de France de Fédérale 1, a fait belle impression contre Vannes (29-7). Nevers, lui, a dominé Aurillac sur le terrain de Jean-Alric (15-27) avec 4 essais signés Bruzulier, Mauray, Antagavaia et Visagie.

Si Mauricio Reggiardo se méfiait beaucoup de l'opposition contre Soyaux-Angoulême, son équipe d'Agen n'a pas fait de détail, s'imposant 31-0 (avec un doublé de Fouyssac notamment). Pour un match de prestige à Sauclières, Iona a permis à Béziers de s'imposer de justesse contre Narbonne (31-28). Une rencontre tendue avec des jaunes et un carton rouge pour Toevalu. Si Colomiers a lui aussi évolué à 14 après une bagarre générale, il a tout de même dompté une équipe de Montauban maladroite (20-7).

Tous les résultats des matches de la soirée

Lyon - Grenoble : 26-17

Aurillac - Nevers (Aurillac) 15-27

Vannes - Massy : 7-29

Mont-de-Marsan - Dax : 21-21

Béziers - Narbonne : 31-28

Agen - Soyaux-Angoulême : 31-0

La Rochelle - Brive : 26-33

Montauban - Colomiers : 7-20