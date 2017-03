VIDEO - Nigel Owens donne un carton jaune à un ramasseur de balle et fait rire tout le stade

Considéré comme l'un des meilleurs arbitres du monde, le Gallois Nigel Owens est aussi un personnage atypique qui ne rate jamais une occasion de sortir un bon mot sur le terrain afin de détendre l'atmosphère. Samedi, il a fait rire toute la RDS Arena de Dublin lors du match de Ligue Celte entre le Leinster (Irlande) et Llanelli (Galles).

Owens va lui offrir son maillot

La scène s'est déroulée à la 75e minute de la rencontre. Alors qu'il est de dos, il reçoit un ballon envoyé par un ramasseur de balle. Il se retourne et fait alors mine d'être énervé par cette situation. Se tournant vers le jeune homme, il lui adresse un carton jaune et lui indique la sortie du terrain avec un grand sourire, ce qui provoque l'hilarité générale dans les tribunes et chez les commentateurs.

Alors que les Scarlets envoient le ballon en touche en suivant, il trottine alors vers le ramasseur pour aller lui serrer la main et lui glisser quelques mots en signe de paix. Toujours très actif sur les réseaux sociaux, Owens a tweeté à l'issue de la rencontre, demandant si quelqu'un connaissait le nom de ce jeune garçon pour lui envoyer son maillot. Et à la demande du Leinster, il a également accepté de retirer son carton jaune. Sans rancune.