XV de France : Une seule charnière durant tout le Tournoi, ce n'était plus arrivé depuis 2010

Peu importe le résultat du dernier match face au pays de Galles samedi (15h45), Guy Novès et son staff pourront se vanter d'avoir réussi une performance inédite depuis 2010. En effet, ce sera la première fois qu'une seule et même charnière, Serin-Lopez en l'occurence, disputera l'ensemble des rencontres du XV de France lors d'une édition du Tournoi.

Parra et Trinh-Duc, duo gagnant en 2010

Convaincante pour les uns, moins pour d'autres, cette association entre le Bordelo-Béglais et le Clermontois dispose en tous les cas d'une chance unique : celle d'avoir la confiance de son staff. L'an passé, pour son premier Tournoi à la tête des Bleus, Guy Novès avait utilisé 3 charnières différentes : Bézy - Plisson, Machenaud - Plisson et Machenaud - Trinh-Duc.

Parra Trinh-Duc - Xv de France Irlande - 13 fevrier 2010Icon Sport

Durant son mandat, Philippe Saint-André, lui, avait oscillé entre 3 et 4 charnières. Et donc, pour retrouver trace d'une édition où le staff avait conservé le même duo, il faut remonter à 2010. Cette année-là, Marc Lièvremont avait fait confiance à Morgan Parra et François Trinh-Duc. Pour la petite histoire, les Tricolores avaient réalisé le Grand Chelem.