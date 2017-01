XV DE FRANCE - Guy Novès va-t-il sortir un joker de sa manche pour le Tournoi ?

Mercredi ? Jeudi ? Guy Novès et son staff se laissent le temps de la réflexion pour dévoiler leur liste des 32 joueurs retenus pour le prochain Tournoi des 6 nations. Ils attendent surtout des nouvelles concernant certains éléments, touchés lors des dernières joutes européennes. C'est notamment le cas du talonneur toulousain, Christopher Tolofua (23 ans ; 4 sélections), en très grande forme et qui n'a pas laissé l'encadrement des Bleus insensible. A la recherche d'un troisième homme derrière Guirado et Chat, l'option Tolofua semblait tenir la corde mais le jeune Toulousain a peut-être laissé une épaule lors de la défaite aux Wasps samedi dernier (17-14).

Christopher Tolofua (Toulouse) face au Stade français - 8 janvier 2017AFP

Les interrogations, elles se situent au niveau du pack. N'allez pas croire non plus à une révolution, l'ossature sera là autour des Guirado, Atonio, Slimani, Picamoles, Maestri, Gourdon and co. Une place s'est libérée en troisième ligne avec la blessure à une cheville du Toulonnais Charles Ollivon, qui manquera le Crunch face aux Anglais le 4 février à Twickenham. Si Picamoles, Gourdon, Goujon et Chouly devraient être retenus, le Parisien Raphaël Lakafia (28 ans, 4 sélections) pourrait faire son retour. Son profil de "n°8 polyvalent" le favorise alors que le Montpellierain Kelian Galletier (24 ans ; 1 sélection) joue moins avec son club ces derniers temps.

Du nouveau en pilier droit ?

En deuxième ligne, un choix pourrait être fait entre deux Clermontois : Paul Jedrasiak (23 ans ; 5 sélections) et Arthur Iturria (22 ans), ce dernier ayant vraiment le vent en poupe. Chez les piliers, la confirmation devrait venir du Toulousain Cyril Baille, qui enchaîne les très bonnes prestations. A droite, le staff des Bleus pourrait tenter d'innover avec un 3e choix derrière les indéboulonnables Atonio et Slimani. Midi Olympique évoque trois pistes : Hamadache (Pau), Boughanmi (La Rochelle) et Ric (Clermont), même si ce dernier partirait avec un train de retard.

Arthur Iturria (XV de France)Icon Sport

La charnière, elle, ne devrait pas bouger avec les présences de Serin, Machenaud, Lopez et Doussain. Au centre, le trio Fofana-Lamerat-Fickou est partant certain mais la place de Mermoz, qui figure sur la liste Elite, serait en danger. Assistera-t-on au retour du Toulonnais Mathieu Bastareaud, absent en Bleu depuis la déroute à la Coupe du monde 2015 face aux All Blacks ? Ou à la grande première du Racingman Henry Chavancy (28 ans) ? Quid de l'ailier rochelais Gabriel Lacroix (23 ans), meilleur marqueur du Top 14 ? Réponse probable mercredi...