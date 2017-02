TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Eddy Ben Arous de retour un an après

Sa dernière apparition sous le maillot Bleu remonte au 13 février 2016... Et c'était face à l'Irlande. Un an plus tard, Eddy Ben Arous revient donc dans le groupe France. Sur le banc, certes, mais pas de quoi priver le joueur du Racing de sourire. "Il y a un peu de soulagement" , confessait-il après l'annonce de la composition par son sélectionneur. "On a forcément peur de l'oubli quand on est absent. Il y a des joueurs qui se font une place. On craint de ne plus correspondre aux attentes du staff et que les concurrents soient plus adaptés" , poursuivait-il en toute honnêteté.

Oublier les blessures

Sa longue absence sous le maillot frappé du coq résulte cependant plus de ses blessures à répétitions que des choix du staff. "J'ai été privé de la tournée en Argentine et encore pour celle d'automne après un KO lors d'un match face à Bayonne juste avant de rejoindre le groupe... J'avais peur de manquer encore ce tournoi suite à la blessure au mollet. Mais j'ai fait en sorte de revenir le plus vite possible et en forme pour que le staff puisse compter sur moi" , rappelait-il.

Eddy Ben Arous - XV de FranceIcon Sport

Remis sur pied, le pilier gauche aux 14 sélections pourrait s'avérer utile sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Surtout lorsque l'on regarde ses qualités et le match qui se profile pour les Français. "J'attends que les joueurs du banc se comportent comme ceux qui sont titulaires. On fait des choix stratégiques, en pensant à l'apport du banc durant la rencontre avec dans l'idée que nos joueurs soient meilleurs que le banc d'en face afin de faire la différence" , prévenait Novès juste avant le départ pour Dublin.

Au cœur de la bataille des rucks

Le sélectionneur sait que "la mêlée est l'un des points forts de l'Irlande, comme les rucks" . Les phases de combat seront ainsi au cœur du match face au XV du Trèfle. "Ils sont forts dans les rucks, ils ont vu qu'on avait été mis à défaut dans ce secteur face à l'Écosse. Ils ont clairement annoncé vouloir nous prendre là-dessus" , enchérissait Eddy Ben Arous.

Eddy Ben Arous (Racing 92)Icon Sport