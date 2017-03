TOURNOI DES 6 NATIONS - Le XV de France bat le pays de Galles après 100 minutes de jeu (20-18) !

Les Bleus jouaient gros lors de ce dernier match du Tournoi 2017. Ils avaient dans leurs mains une possible deuxième place au classement et surtout la promesse d'un avenir (un peu) plus radieux. S'ils se sont longtemps heurtés à de solides Gallois, les hommes de Guy Novès ont arraché la victoire (20-18) au terme d'une fin de match rocambolesque, 21 minutes d'arrêts de jeu et un essai de Damien Chouly transformé par Camille Lopez.

Plus d'infos à suivre...