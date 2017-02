TOURNOI DES 6 NATIONS - L'Angleterre terrifiée de jouer au pays de Galles ?

"Nous sentons la pression et ceci dès la phase de préparation qui précède ces pays de Galles - Angleterre" , avertit l’emblématique flanker gallois Sam Warburton (28 ans, 67 sélections). L’ex-capitaine des Dragons rouges ne veut pourtant se chercher d’excuse. "Je ne veux pas me cacher derrière ça. Ce sera un très gros match mais surtout une énorme occasion de voir que le rugby gallois a évolué" , confie-t-il avec excitation.

Grands classiques du rugby mondial, les matches opposant Anglais et Gallois sont souvent d’incroyables rendez-vous ". Ce sont toujours des gros tests, c’est l’un des matches les plus durs qu’il est donné à jouer et ça l’est d’autant plus avec ce que les Anglais nous montrent depuis deux ans. Ils ont des blessés mais pour les battre il faut être extrêmement bons" , ajoute Warburton dans une interview parue sur le site de sa Fédération.

Sam Warburton (pays de Galles) - février 2017Icon Sport

Le troisième ligne gallois ne tarissant pas d’éloges envers le squad d’Eddie Jones : "C’est la meilleure équipe de l’hémisphère nord. Et c’est logique de les comparer aux All Blacks en ce moment, ils sont au moins aussi bon qu’eux" , a précisé Warburton comme pour décharger son équipe d’une certaine pression.

L'effet Principality Stadium

Et pourtant, la pression devrait être du côté anglais. À regarder les chiffres des confrontations entre les deux pays, il semblerait que les joueurs du XV de la Rose aient un blocage au pays de Galles. C’est simple, l’Angleterre n’a gagné que 2 des 7 derniers matches au Principality Stadium de Cardiff. "Je ne saurais pas vous l’expliquer. Je ne comprends pas pourquoi nous avons un si faible rendement à Cardiff" , a déploré Eddie Jones au micro de la BBC.

Une statistique encore plus parlante lorsqu’il s’agit d’évoquer le pourcentage de victoire des Gallois sur leur pelouse face aux Anglais : 60% soit 36 victoires sur les 61 matches disputés face au XV de la Rose en terre galloise. "Il semble y avoir une chose, un blocage inexplicable qui fait que les Anglais sont terrifiés à l’idée de jouer au pays de Galles" , tente de résumer le sélectionneur de l’Angleterre, Eddie Jones. "Cette semaine, je vais essayer de comprendre d’où vient ce problème en parlant avec l’un des mecs qui a déjà joué là-bas" , lâche Jones.

Eddie Jones (à droite) en discussion avec Dylan Hartley, le capitaine du XV de la Rose - 5 février 2017AFP

Une des explications les plus plausibles reste l’ambiance électrique qui règne à Cardiff. Et surtout au moment où "les hymnes résonnent dans le chaudron qu’est le Principality Stadium" explique avec émotion Sam Warburton. Cette même émotion qui pousse le XV de ce petit pays de 3 millions d’habitants à se surpasser pour faire chuter les plus redoutables adversaires.

Une chose est sûre, il n’y a pas meilleur endroit avec Murrayfield (en Écosse) pour que les paroles d’un hymne prennent tout leur sens : “La terre de mes ancêtres m'est chère, terre de poètes et de chanteurs, d'hommes illustres et d'honneur, de braves guerriers, si nobles et si vaillants…” Les Anglais connaissent pourtant la musique depuis 1881 mais cela ne les empêche pas d’être toujours aussi pétrifiés.