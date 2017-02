TOURNOI DES 6 NATIONS - Jonathan Sexton de retour et titulaire pour l'Irlande face au XV de France

Sexton, indisponible lors des deux premiers matches du Tournoi en raison d'une blessure à un mollet contractée en Coupe d'Europe en janvier, remplace Paddy Jackson à l'ouverture. Le retour du numéro 10 de 31 ans (63 selections) est l'un des trois changements par rapport au XV du Trèfle victorieux en Italie (10-63) lors de la 2e journée.

Le talonneur et capitaine Rory Best, malade à Rome, revient à son poste, tandis que Jack McGrath sera titulaire à gauche de la mêlée aux dépens de Cian Healy. Healy prendra place sur un banc chamboulé puisque le deuxième ligne Iain Henderson, le troisième ligne Peter O'Mahony et l'ailier Andrew Trimble y remplacent respectivement Ultan Dillane, Josh van der Flier et Craig Gilroy.

Rory Best face à son sélectionneur Joe SchmidtIcon Sport

Le XV de départ : Kearney ; Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo ; (o) Sexton, (m) Murray ; O'Brien, Heaslip, Stander ; Toner, D. Ryan ; Furlong, Best (cap), J. McGrath.

Remplaçants : Scannell, Healy, J. Ryan, Henderson, O'Mahony, Marmion, Jackson, Trimble.