TOURNOI DES 6 NATIONS - Irlande - France : Cette fois-ci, Guy Novès sent bien son équipe

"On sent effectivement que l'approche est différente" , a déclaré le Toulousain dix jours après la victoire laborieuse contre l'Écosse (22-16), au Stade de France, qui faisait suite à trois défaites frustrantes face aux meilleurs nations mondiales (Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre).

"D'une part car on est à Nice dans des conditions de travail qui nous paraissent exceptionnelles car on a eu un très beau temps, des gens adorables et des installations de grande qualité" , a souligné le sélectionneur au terme d'une semaine de stage délocalisé sur la Côte d'Azur, en lieu et place de l'habituel cocon francilien de Marcoussis (Essonne).

"On a senti que jour après jour l'équipe commençait à entrer dans le match, à être plus concentrée. Les entraînements ont été de bonne qualité, avec de la bonne pression, pas négative comme contre l'Écosse. Je ne sais pas si les joueurs joueront libérés, mais j'espère qu'ils joueront avec leurs qualités, qu'ils les exploiteront au mieux" , a estimé le patron du XV du France.

Guy Novès (XV de France) - février 2017AFP

Interrogé sur le rôle du capitaine Guilhem Guirado, Novès a insisté sur l'implication de chaque Français présent sur la feuille de match : "Dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait 23 leaders en permanence et qu'on ne compte pas uniquement sur le chef de meute" . Novès refuse oralement d'établir une hiérarchie entre titulaires et remplaçants, estimant que ces derniers, qu'il préfère appeler "rentrants" , ont "une énorme importance" car ils "sont là pour prendre le relais et quelques fois font basculer le match" .

"On attend qu'ils soient meilleurs que le banc d'en face" , a ajouté Novès, évoquant notamment les cas du troisième ligne Charles Ollivon, de retour de blessure, et du demi de mêlée Maxime Machenaud, qui subit la concurrence de Baptiste Serin.

Novès au soutien de Vakatawa

Le patron des Bleus en a aussi profité pour défendre Virimi Vakatawa, très critiqué après son mauvais match contre l'Écosse. L'ailier d'origine fidjienne, remplacé en cours de match pour la première fois avec le XV de France contre le XV du Chardon, est forfait pour ce déplacement en Irlande.

"J'ai lu beaucoup de choses sur Virimi" , a tout de même souhaité déclarer le sélectionneur, agacé par les questionnements autour du seul joueur français sous contrat fédéral, qui ne dispute donc aucun match en club et au total seulement une dizaine par an en Bleu. "Je voudrais rappeler aux gens qui parlent aujourd'hui, qui disent qu'il manque d'expérience, qu'il a été un des meilleurs joueurs toute la saison dernière" , a ajouté le Toulousain. "On a oublié ça, c'est bizarre, ça me rappelle un peu la politique" .