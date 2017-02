TOURNOI DES 6 NATIONS - France - Écosse : Que feriez-vous à la place de Guy Novès ?

Le tour de Slimani ?

Le contexte : Face à l'Angleterre, le XV de France - et notamment ses piliers titulaires Cyril Baille et Uini Atonio - ont connu de vrais soucis en mêlée fermée. Ils ont surtout eu du mal à comprendre ce qu'attendait d'eux l'Australien Angus Gardner. Dimanche, face à l'Ecosse, les Bleus auront de nouveau droit à un arbitre de l'hémisphère sud avec le Sud-Africain Jaco Peyper. Pas impossible alors qu'un ou des changements s'opère(nt) en première ligne. On pense notamment à Uini Atonio, moins en vue que d'habitude dans le jeu courant (4 courses et seulement 1 mètre gagné).

Les choix : Techniquement, ils sont au nombre de deux au poste de pilier droit : le Parisien Rabah Slimani et le Rochelais Mohamed Boughanmi.

Notre avis : Il est probable que Guy Novès pique dans son orgueil Uini Atonio et le place sur le banc des remplaçants. Boughanmi étant un novice, la solution se nomme Rabah Slimani. Qui aura nul doute envie de se montrer sous son meilleur jour, lui qui a perdu sa place de titulaire depuis les tests de novembre.

Qui titulariseriez-vous au poste de pilier droit face à l'Écosse ? Sondage 458 vote(s) Uini Atonio Rabah Slimani Mohamed Boughanmi

Chouly en danger ?

Le contexte : A Twickenham, on a très peu vu Damien Chouly. Le troisième ligne de Clermont est clairement resté dans l'ombre de Louis Picamoles et Kevin Gourdon, qui ont été les deux meilleurs avants tricolores lors du Crunch. Un impact trop faible. On attend bien mieux.

Les choix : Les troisième ligne, ça ne manque pas dans le groupe tricolore. Après le match contre l'Angleterre, Gourdon et Picamoles sont partants certain pour la réception de l'Écosse, sauf blessure de dernière minute. Outre Damien Chouly, on retrouve le Bordelais Loaan Goujon et le Briviste Fabien Sanconnie.

Notre avis : Le seul qui peut empêcher Chouly d'être titulaire, c'est Goujon. Sanconnie manque lui d'expérience. La touche sera un secteur capital tant l'alignement écossais demeure performant et il se pourrait bien que Chouly sauve sa place grâce à sa science dans ce secteur de jeu.

Écarteriez-vous Damien Chouly pour la réception de l'Écosse ? Sondage 406 vote(s) Oui Non

La tentation Bastareaud ?

Le contexte : L'absence de Wesley Fofana pour l'ensemble du Tournoi est une énorme perte pour le XV de France. En toute logique, c'est la paire Lamerat - Fickou qui a été alignée contre l'Angleterre mais celle-ci n'a pas vraiment convaincu. Elle a surtout souffert de la comparaison avec le duo Lamerat - Fofana aligné en novembre dernier. Le staff des Bleus va-t-il donc revoir sa formule au centre ? Il y a des chances.

Les choix : Là par contre, ils ne sont pas légion. Hormis Fickou et Lamerat, un autre seul centre de métier est disponible : Mathieu Bastareaud.

Notre avis : C'est le moment de (re)lancer Bastareaud. Si ce n'est pas fait dimanche, ça signifie clairement que le Toulonnais n'a pas sa place dans le système prôné par le staff des Bleus. Une paire Bastareaud - Lamerat aurait le mérite d'être vu.