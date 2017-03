Le XV de France termine le Tournoi des 6 Nations 2017 à la 3e place

Ce dernier jour du Tournoi était fou ! Si l'Angleterre était déjà assurée de soulever le trophée, la 2e place du classement a changé de propriétaire à 3 reprises ce samedi. C'est d'abord l'Écosse qui s'est donné les moyens de croire en un podium en prenant le bonus offensif contre l'Italie (29-0). Puis les Bleus se sont arrachés pour vaincre le pays de Galles et s'emparer à leur tour de la place de dauphin du XV de la Rose. Enfin, l'Irlande a réalisé l'exploit de priver l'Angleterre d'un deuxième Grand Chelem ainsi que du record de victoires. Une performance qui offre finalement ce 2e rang au XV du Trèfle.

Au terme de ce Tournoi finalement hyper homogène - mis à part des Anglais au-dessus du lot et des Italiens au plus mal - les Bleus (à égalité avec l'Irlande et l'Écosse à 14 points) grimpent sur le podium européen pour la première fois depuis 2011. Un véritable soulagement.