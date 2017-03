France : Scott Spedding, Camille Chat, Mohamed Boughanmi, Sébastien Vahaamahina en renfort en Italie

L'arrière ou ailier Djibril Camara (Stade français), les centres Jonathan Danty (Stade français) et Henry Chavancy (Racing 92), ainsi que le pilier gauche Xavier Chiocci (Toulon), ont eux en revanche été libérés pour disputer avec leurs clubs la 21e journée du Top 14 samedi et dimanche. Le demi de mêlée Maxime Machenaud (Racing 92) et le troisième ligne Charles Ollivon (Toulon), qui ont déclaré forfait sur blessure pour le déplacement en Italie, rejoignent également leurs clubs.

Touché au dos cette semaine et préservé pour le match à Rome, Vahaamahina est emmené pour qu'il "continue sa rééducation afin d'être mieux préparé la pour semaine prochaine" et la dernière rencontre du Tournoi des six nations face au pays de Galles, le 18 mars, a précisé Novès.