FRANCE - GALLES - Nos pronos : Les Bleus vont se faire violence pour finir en beauté

Anthony TALLIEU : le pays de Galles a tout ce que l’on n’a pas encore

J’aimerais dire que le XV de France va terminer sur une bonne note mais franchement, je l’avoue, j’ai peur. Parce que malgré la belle entame en Angleterre (19-16) et malgré le bonus pris en Italie (18-40), je ne peux pas dire que les Bleus aient pu combler cet écart avec les trois meilleures nations européennes. Aussi parce que le pays de Galles, avec son équipe-type, a tout ce que l’on n’a pas encore : un buteur de classe mondiale, un ouvreur constant au plus haut niveau et une expérience indéniable. Enfin, parce qu’avec un banc où figurent Charteris, Faletau ou Roberts, je crains que les vingt dernières minutes soient difficiles.

Dan Biggar (pays de Galles) - 17 mars 2017AFP

Mon prono : J’espère me tromper mais je vois un score frustrant du type 12-19.

Vincent PÉRÉ-LAHAILLE : les Bleus briseront-ils la défense galloise ?

D'un côté, la meilleure défense du Tournoi des 6 Nations. Seulement 5 essais et 66 points concédés en quatre rencontres. Une défense, pardon, une muraille galloise qui finit par asphyxier ses adversaires. De l'autre, une attaque tricolore maladroite, seulement six essais inscrits (le même nombre que l'Italie), et une litanie d'approximations près de la zone d'en-but. Pour ce dernier match, à domicile, les Bleus peuvent sortir la tête haute, à une très honorable deuxième ou troisième place, ou par une bien petite porte, à une cinquième place qui noircirait l'avenir du XV de France. Si les Gallois reproduisent l'intensité de leurs rencontres face à l'Angleterre (16-21) et l'Irlande (22-9), les Bleus auront du mal à exister. Même si les coéquipiers de George North n'ont pas la même grinta loin de leur pelouse du Principality Stadium. Mais n'oublions pas cette stat : les Bleus restent sur cinq défaites face au XV du Poireau. Enfin, une faible pluie intermittente est annoncée samedi au-dessus du Stade de France. Des conditions météo qui pourraient jouer un mauvais tour aux élus de Guy Novès dans les duels aériens (les Bleus avaient perdu 8 ballons l'an passé dans ce secteur, ndlr).

La joie des joueurs du XV de France - 11 mars 2017Icon Sport

Mon prono : Victoire du XV de France 15 à 12.

Clément MAZELLA : la motivation ne sera pas bien dure à trouver

Voilà le match le plus important de cette édition 2017 pour le XV de France. La raison ? C’est que cette équipe peut aussi bien terminer deuxième que cinquième. La motivation ne sera pas bien dure à trouver. Si le pays de Galles est capable d’imposer un rythme incroyable, elle possède aussi deux visages : un très séduisant lorsqu’elle joue au Principality Stadium, un autre plus décevant à l’extérieur. Par ailleurs, la pluie semble être prévue sur le Stade de France samedi : pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Bleus. Cela devrait réduire les intentions de jeu et pourrait plus s’apparenter à un match de Top 14...

Louis Picamoles et Camille Lopez (XV de France) - février 2017AFP

Mon prono : Je vois une victoire du XV de France par un écart inférieur ou égal à 5 points.

Fabien POMIÈS : je ne sais plus trop quoi penser...

A dire vrai, je ne sais plus trop quoi penser de cette rencontre. Au sortir de la victoire en Italie, j’étais très optimiste pour le XV de France. Mais je dois avouer que la semaine que l’on vient de passer commence à sérieusement me faire douter. Depuis lundi, cette histoire de fusion occupe clairement la sphère médiatique. Et il est certain que les joueurs du XV de France n’ont pas pu passer outre, ce sujet étant au centre de toutes les discussions. De sorte que l’on peut logiquement se demander si ce psychodrame n’aura pas eu trop de conséquences sur la préparation mentale des Bleus. On espère que ce ne sera pas le cas…

Guilhem Guirado (XV de France) - 14 mars 2017Icon Sport

Mon prono : Je mise quand même sur un succès de la France avec plus de 5 points d’écart.

Ivan PETROS : l'occasion de remonter sur le podium est trop belle

Depuis le début de la semaine, j'entends très peu parler de ce dernier match du Tournoi. Bien sûr, la fusion parisienne est sur toutes les lèvres des fans de rugby. Mais tout de même, un match des Bleus reste un évènement ! Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est aussi le fait de joueur le pays de Galles qui a atténué l'ampleur du choc de samedi. Certains ont même essayé de m'expliquer que le XV du Poireau n'était pas une formation majeure et qu'il était logique que cette affiche n'excitait pas vraiment les Français. Vous l'aurez compris, je suis en désaccord total avec cette "analyse". Les Gallois, c'est du solide. Une équipe qui n'est jamais facile à manoeuvrer. De vaillants guerriers mais aussi des joueurs talentueux qu'il faut évidemment redouter. Le XV de France devra maîtriser le rythme, et non pas le subir pour saisir cette opportunité d'enfin remonter sur le podium européen, pour la première fois depuis 2011. Si les hommes de Guy Novès sont capables de tenir de longs temps de jeu, offensifs ou défensifs, ils seront sur la bonne voie.

Baptiste Serin (XV de France) - 11 mars 2017AFP