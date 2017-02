Forcément, l'Italie va s'appuyer sur les vainqueurs de l'Afrique du Sud en novembre 2016

Pour son premier Tournoi à la tête de l'Italie, Conor O'Shea s'appuiera bien sûr dimanche face au pays de Galles sur son troisième ligne et capitaine Sergio Parisse (121 sélections) mais aussi sur toute la ligne de trois-quarts alignée lors de la victoire contre les Springboks en novembre à Florence (20-18). Un exploit alors retentissant pour le Squadra Azzurra.

Edoardo Padovani évoluera donc à l'arrière, avec les ailiers Giulio Bisegni et Giovanbattista Venditti, et l'expérimentée paire de centres Tommaso Benvenuti - Luke McLean. À la charnière, Edoardo Gori retrouve sa place à la mêlée après avoir été ménagé lors des tests d'automne. Il sera accompagné par l'ouvreur Carlo Canna. La troisième ligne sera inédite, avec Parisse encadré par deux jeunes joueurs, Abraham Steyn (24 ans, 6 sélections) et Maxime Mbanda (23 ans, 3 sélections).

Giovanbattista Venditti (Italie)Icon Sport

George Biagi et Marco Fuser formeront la deuxième ligne. En première ligne, Ornel Gega a été préféré au Toulousain Leonardo Ghiraldini comme talonneur et les piliers seront le Bayonnais Lorenzo Cittadini et Andrea Lovotti. Le troisième ligne Simone Favaro, encore un peu juste physiquement, n'a finalement pas été retenu dans le groupe.

" Quand vous voyez un excellent banc de touche, c'est que vous avez une grande équipe (O'Shea) "

"J'ai parlé avec tous les joueurs, y compris ceux qui ne sont pas là à cause de blessures. Chacun doit comprendre que l'on ne joue pas à 15, mais à 23. A 31, même. Tous, vraiment tous, ont un rôle fondamental à jouer dans ce Tournoi" , a assuré O'Shea. Prenant l'exemple de la concurrence entre Gega et le très expérimenté Ghiraldini au poste de talonneur, le technicien irlandais a estimé que l'Italie avait "énormément de qualité" .

"Quand vous voyez un excellent banc de touche, c'est que vous avez une grande équipe" , a-t-il dit. "J'aimerais bien voir dans les bars italiens des gens qui parlent de mes choix. Cela voudrait dire qu'on a fait un grand pas en avant" .

Sergio Parisse et Conor O'Shea (Italie) - janvier 2016Icon Sport

Interrogé sur le pays de Galles, O'Shea a ensuite rappelé que les deux derniers matches contre le XV du Poireau avaient été "très compliqués" pour les Italiens (défaites 61-20 et 67-14 lors des deux derniers Tournois, ndlr). "Mais nous sommes concentrés exclusivement sur notre plan de jeu. Nous devons imposer notre jeu et on verra quel sera le résultat au bout de 80 minutes" , a-t-il dit. Rendez-vous dimanche.

Le XV de l'Italie face au pays de Galles : Padovani ; Bisegni, Benvenuti, McLean, Venditti ; (o) Canna, (m) Gori ; Mbanda, Parisse (cap), Steyn ; Biagi, Fuser ; Cittadini, Gega, Lovotti.

Remplaçants : Ghiraldini, Panico, Ceccarelli, Furno, Minto, Bronzini, Allan, Campagnaro.