6 NATIONS - Italie - France : Dupont et Sanconnie, de la liste "Développement" au XV de France

Samedi en Italie (14h30), deux petits nouveaux devraient honorer leur première cape sous le maillot du XV de France : Fabien Sanconnie (22 ans) et Antoine Dupont (20 ans). Pour le premier nommé, c'est une certitude puisque le troisième ligne de Brive est titulaire au sein de l'équipe composée par Guy Novès et son staff. Après avoir été appelé dans le groupe des Bleus au début du Tournoi, le Corrézien réussit enfin à se faire une place dans les 23, grâce notamment au forfait de Charles Ollivon.

Déjà 4 membres de la liste "Développement" appelés par Novès

Le demi de mêlée de Castres devrait également faire ses grands débuts avec la sélection nationale s'il entre en cours de match. Il profite du forfait de Maxime Machenaud et du fait que Sébastien Bézy, premier choix de Guy Novès lors de sa prise de fonction, n'a jamais convaincu. Formé à Auch, il dispute actuellement sa 3e saison avec Castres. Cette saison, il partage le poste avec Rory Kockott.

Arthur Iturria (XV de France)Icon Sport

Sanconnie et Dupont sont les 3e et 4e joueurs de la liste "Développement" appelés chez les "grands". Pour rappel, celle-ci avait été lancée en juillet dernier, après l'adoption de la nouvelle convention entre la FFR et la LNR. Elle sert à identifier les éléments à fort potentiel au sein du vivier français. Auparavant, le Toulousain Yacouba Camara (3 sélections) et le Clermontois Arthur Iturria (1 sélection) avaient également été convoqués. Petite précision : s'il figure bien dans cette liste, le premier cité avait été appelé un peu avant l'instauration de cette liste, en février et mars 2016.

La liste "Développement"

Anthony Belleau (Toulon), Arthur Bonneval (Toulouse), Yacouba Camara (Toulouse), Judicaël Cancoriet (Clermont), Clément Castets (Montpellier), François Cros (Toulouse), Antoine Dupont (Castres), Brandon Fajardo (Pau), Kylan Hamdaoui (Biarritz), Julien Heriteau (Agen), Oleg Ishchenko (Montpellier), Arthur Iturria (Clermont), Loïck Jammes (Grenoble), Anthony Jelonch (Castres), Thomas Jolmes (Grenoble), Dorian Laborde (Mont-de-Marsan), Tristan Labouteley (Montpellier), Félix Lambey (Lyon), Yohan Le Bourhis (Biarritz), Sékou Macalou (Stade français), Julien Marchand (Toulouse), Anthony Méric (Toulon), Xavier Mignot (Grenoble), Damian Penaud (Clermont), Tommy Raynaud (Narbonne), Eliott Roudil (La Rochelle), Romain Ruffenach (Biarritz), Fabien Sanconnie (Brive), Emerick Setiano (Toulon), Michaël Simutoga (Clermont).