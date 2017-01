6 NATIONS - XV de France : Pour Jean-Baptiste Elissalde, "Tolofua a mangé son pain noir"

"Il a été le coupable désigné, à tort souvent, des maux du Stade toulousain ces dernières saisons (allusion à ses soucis en touche, ndlr), comme peuvent l’être les buteurs aujourd’hui, et il a fait preuve d’abnégation et de travail. Il a compris certaines choses. Concernant ses qualités, il est capable de renverser n’importe qui et de créer des brèches qui mettent l’équipe dans l’avancée. C’est un garçon qui a beaucoup progressé dans sa conception de l’entraînement et les contraintes extérieures. Il a parfois pris trop de pression sur ses épaules. Il ne récolte que ce qu’il mérite et je ne suis pas sûr qu’on le récupère de sitôt car c’est vraiment quelqu’un de très très costaud" , a également déclaré l'ancien demi de mêlée international (35 sélections).