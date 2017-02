6 NATIONS - XV de France : Cyril Baille, le pilier gauche complet que tout le monde attendait ?

Le pilier gauche Cyril Baille, au front d'une mêlée française dominatrice face à l'Ecosse dimanche dans le Tournoi (22-16), a livré une prestation complète qui l'installe un peu plus dans le XV de France. Neuf mêlées gagnées à quatre, dont cinq pénalités récupérées dans ce secteur ! Si la France est parvenue à se défaire des Ecossais, elle le doit en partie à son paquet d'avants, qui a poussé son vis-à-vis à la faute et permis à l'ouvreur Camille Lopez d'obtenir plusieurs pénalités ou pénaltouche.

Une sorte de mise au point après les quelques difficultés dans ce secteur samedi dernier en Angleterre (16-19). "On a eu beaucoup d'introductions pour nous, et on sait qu'au niveau international, les arbitres sont plus enclins à récompenser l'équipe qui introduit quand elle est dominante" , analysait après-coup l'entraîneur des avants Yannick Bru. Si dans cette tâche collective il est difficile de distribuer les médailles individuelles, Baille a largement apporté son écot.

La Marseillaise avec Guirado, Maestri, Baille et Fickou - 2016Icon Sport

"Cyril confirme ce qu'on sait déjà de lui: c'est un très bon pilier de mêlée. Mais il ne faut jamais isoler quelqu'un du collectif s'agissant de la mêlée" , commente Bru. L'impression que le joueur du Stade toulousain s'est distingué ressort pourtant, même s'il avait l'avantage de pousser à gauche face au côté faible des Ecossais. "On sait que l'Ecosse est handicapée à droite avec la blessure de WP Nel. On a vu que les Irlandais avaient mis l'accent là, donc on avait choisi de mettre beaucoup de pression là" , explique encore Bru.

Quatorze plaquages !

Le Bigourdan n'a pas fait que pousser, il a aussi eu une énorme activité défensive. Quatorze plaquages : c'est le deuxième plus gros total chez les Français, derrière Sébastien Vahaamahina. Pris dans le match, il ne s'en est même pas rendu compte. "On a pas mal défendu. Quand on se retrouve au bord du ruck, tu es obligé de plaquer" , répond-il avec sa modestie habituelle.

Une humilité qui n'empêche pas la satisfaction personnelle. "Je me sentais bien sur le terrain. J'ai sans doute fait quelques bêtises, mais dans l'ensemble c'est bien" , avoue-t-il dans sa grosse barbe. A 23 ans, quatre saisons après des débuts précoces en Top 14, Baille a marqué des points.

Cyril Baille - XV de FranceIcon Sport