6 NATIONS, XV de France - Baptiste Serin peut se lâcher, Guy Novès ne lui coupera pas la tête

Deux mois après la courte défaite du XV de France face aux All Blacks (19-24), l’image est encore dans toutes les mémoires. Et quelle image ! Cette passe-chistera délivrée à la 62e minute au jeu pour l’essai de Louis Picamoles. Coup de génie, culot, panache ! Tous les superlatifs ont accompagné ce geste technique réconciliant les amoureux du beau jeu, du french-flair avec cette équipe de France audacieuse. Samedi, face à l’Angleterre, Baptiste Serin (22 ans, 5 sél.) aura l’occasion de confirmer son exceptionnel talent dès la première minute de jeu.

Associé à Camille Lopez à la charnière, le demi de mêlée de l’UBB s’est naturellement imposé pour le Crunch. "On pense que Baptiste s’installe petit à petit dans cette équipe" , explique Guy Novès. "Il a fait de très bonnes rentrées au mois de novembre. Il était logique, ou naturel, de le voir dès le début dans un contexte qui sera on ne peut plus difficile. Ça correspond à un choix d’aller vers le mieux possible pour cette équipe de France. Baptiste accueille cette titularisation avec beaucoup d’honneur et d’humilité. On espère qu’il guidera l’équipe de France avec toutes ses qualités" .

Dimitri Yachvili, consultant beIN SportsIcon Sport

Yachvili : "Baptiste (Serin) m’a réconcilié avec le poste de numéro 9"

Ses qualités, justement, parlons-en ! Numéro 9 loué pour sa passe millimétrée et sa lecture du jeu, le Girondin s’inscrit dans la lignée d’un Dimitri Yachvili. Le "Yach", son idole devenu depuis cette saison son conseiller dans le jeu au pied. "Baptiste m’a réconcilié avec le poste" , confie l’ancien Biarrot dans les colonnes du magazine Flair-Play.

"J’étais un peu déçu de ne voir que des Golgoths, des quatrième 3e ligne arriver en numéro 9. Le côté tacticien et la finesse du poste, qui est le lien entre le paquet d’avants et la ligne de trois-quarts, me manquaient. Parce que pour moi, le n°9 occupe avant tout un poste stratégique. Et le fait de le voir, pendant ces dernières années, grossir en muscles et pas en cerveau, m’a un peu désolé. Je suis rassuré de voir Baptiste. Les autres ne sont pas des mauvais joueurs, mais ce n’est pas mon style" .

Baptiste Serin lors d'un entraînement du XV de France - février 2017Icon Sport

Serin : "J’ai un peu rongé mon frein…"

Pour sa première à Twickenham avec le XV de France, le natif de La Teste devra supporter la pression des "Swing low, Sweet Chariot" en s’affirmant en vrai patron du pack tricolore. "Ce genre de match va nous montrer s’il a beaucoup de choses à apprendre, ce qui est surement la réalité, mais il a effectivement un potentiel intéressant" , souligne le sélectionneur.

"Ça ne lui tombe pas dessus du jour au lendemain. On l’a préparé à pouvoir prendre les rênes de cette équipe de France. J’espère qu’il ne sera pas pris par cette fameuse pression. C’est plus difficile de commencer un match que de le finir. Mais on veut qu’il joue libéré. Il fera des bêtises, c’est certain. Mais il ne se fera pas couper la tête pour autant" .