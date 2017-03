6 nations - Rémi Lamerat (XV de France), l’homme qui n’arrive pas à conclure

Il est la caricature par excellence de cette équipe de France version Novès. Une envie indéniable de bien faire, de la générosité et un état d’esprit irréprochable…mais un terrible manque de réalisme dans la zone de marque. Comme si la poisse légendaire de son nouveau club, Clermont, l’avait contaminé. Comme contre l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande, Rémi Lamerat a failli marquer, mais failli seulement. Deux fois même !

Rémi Lamerat (XV de France) - 11 mars 2017AFP

Au cœur de la bonne période française, peu après l’heure de jeu, il trouve un intervalle entre Campagnaro et McLean et s’ouvre ainsi la route vers la terre promise (64e). Tout cela pour ensuite manquer d’essence dans le moteur et se faire reprendre à la course à cinq mètres de l’en-but par les deux défenseurs qu’il venait de brécher. Moins de deux minutes plus tard, il retrouve un peu d’énergie pour venir mettre la pression sur Esposito et parvient même à le contrer dans son en-but. D’autres, plus chanceux, auraient eu un rebond favorable. Pas lui. Sa débauche d’énergie donne tout de même la mêlée qui amène le troisième essai français de Louis Picamoles. Mais obtenir une mêlée décisive n’entre malheureusement pas dans les fiches de statistiques.

Lamerat : "Je suis le chat noir"

"Je n’étais encore pas loin de marquer mais je perds le ballon avant la ligne" , en a souri le trois-quarts centre après le match, au micro de France 2. "Je pense que c’est moi le chat noir et qu’il ne faut pas trop que je m’approche de cette ligne de marque. Heureusement, les potes ont assuré l’essentiel avec quatre essais et le bonus offensif, ils m’ont rattrapé" . Mieux vaut en rire en effet même si Guy Novès et son staff, qui n’ont eu de cesse de regretter tous les ballons tombés et les occasions manquées depuis le début du Tournoi, seront sûrement un peu moins sensibles à l’autodérision de leur joueur.

Reste qu’à force de vendanger les occasions qu’il se crée, l’ancien Castrais risque de gamberger. Et ce qui était drôle au début risque de muter en une obsession de l’essai génératrice de précipitation et de nouvelles erreurs. Cette même précipitation près de la ligne d’en-but adverse que Guy Novès s’agace à stigmatiser match après match, et qui serait certainement fatale samedi prochain contre le pays de Galles.