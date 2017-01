6 NATIONS - Les Anglais préparent le Tournoi en faisant du... MMA

"Surprise, surprise ... The king is back !" . Telle était la célèbre phrase lancée par le champion de MMA, Conor McGregor au moment de décrocher une nouvelle ceinture dans sa discipline en août dernier. Une sentence que les Anglais pourraient bien prononcer à leur tour en enchainant un deuxième Grand Chelem consécutif cette saison.

Et pour réussir ce challenge, les joueurs du XV de la Rose se sont inspirés du combattant irlandais, en incorporant dans leurs entraînements des séances de Mixed Martial Arts (MMA). Un sport mêlant boxe anglaise et thaï mais surtout ju-jitsu, judo et lutte. Un cocktail qui a séduit Eddie Jones, et qui lui a été proposé par son coach de la défense, Paul Gustard.

En charge de consolider la muraille anglaise, Paul Gustard, l'inventeur du célèbre "wolf pack" qui a mené les Saracens sur le toit de l'Europe, trouve que le MMA "est un bon moyen d'appréhender les zones de contacts que ce soit dans les mauls comme avant un plaquage" , a-t-il déclaré sur le site d'ESPN. Au menu des séances, les joueurs s'affrontent en 1 contre 1 sous la supervision d'un champion anglais de la discipline. Ce dernier mettant l'accent sur les techniques de lutte appelées "grappling".

Une philosophie plus qu'un entraînement

Nous avons beaucoup à apprendre d'un sport de combat comme le MMA, explique Gustard. "Les joueurs apprennent à savoir comment leur corps réagit en phase de combat et surtout comment se sortir des situations ou de certains plaquages délicats" . Mais au-delà de l'enseignement purement technique, le staff anglais cherche à faire franchir un cap psychologique au groupe.

